기온 보정 강도 없이도 초기 강도 확보 용산·반포 프리미엄 주거 현장서 적용 성공 공기 단축·품질 안정성·작업 효율 개선 기대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 삼표그룹이 현대건설과 함께 기온 변화가 큰 간절기에도 안정적인 강도를 확보할 수 있는 특수 콘크리트의 현장 적용에 성공했다.

삼표그룹 계열사 삼표산업은 현대건설과 공동 연구를 통해 기온 보정 강도 적용 절차 없이도 계획된 품질을 확보할 수 있는 ‘간절기 특수 콘크리트’를 개발했다고 13일 밝혔다.

이번 기술의 핵심은 기존 ‘기온 보정값’ 적용 방식의 한계를 넘어섰다는 점이다. 통상 저온기나 일교차가 큰 시기에는 초기 강도 확보를 위해 시멘트 사용량을 늘리거나 규격을 높이는 방식이 활용돼 왔지만, 이 경우 공사비 상승과 함께 내구성 저하 우려도 제기돼 왔다.

삼표산업은 이를 해결하기 위해 삼표시멘트의 조강형 슬래그 시멘트를 적용한 간절기 콘크리트를 개발했다. 이 콘크리트는 외기온도가 0도에 가까운 환경에서도 48시간 이내 5MPa 이상의 강도를 안정적으로 확보할 수 있다는 설명이다.

이 기술은 일교차가 큰 간절기 외기온에서도 안정적인 초기 강도를 확보해 시공 품질을 높이고, 관리 비용과 투입 인력을 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 특히 거푸집 제거를 비롯한 후속 공정의 안전성과 작업 효율을 높이는 데도 도움이 될 것으로 회사 측은 보고 있다.

삼표그룹과 현대건설은 기술 신뢰성을 검증하기 위해 용산 ‘더 파크사이드 서울’과 ‘반포 디에이치 클래스트’ 현장에 이 콘크리트를 국내 최초로 적용했다. 지난 3월 진행된 테스트에서는 급격한 외기 온도 변화 속에서도 목표 강도와 성능을 안정적으로 구현했다고 밝혔다.

현장 관계자는 “간절기 콘크리트를 적용한 결과 예측하기 어려운 간절기 날씨에서도 안정적인 강도 발현이 확인됐다”며 “계획적인 공기 관리가 가능해지고 구조물 내구성도 높일 수 있어 시공 품질이 크게 향상될 것으로 기대된다”고 말했다.

삼표그룹은 이번 기술이 기후 변화에 따른 건설 환경 변화에 대응할 수 있는 대안이 될 것으로 보고 있다. 다양한 환경에서 발생할 수 있는 품질 결함을 줄이고 일정한 경화 속도를 유지할 수 있어 현장 전반의 생산성을 높일 수 있다는 판단이다.

삼표그룹 관계자는 “특수 콘크리트 기술을 선도해 온 삼표그룹이 현대건설과의 협업을 통해 기후 변화에 대응하는 기술적 성과를 만들어냈다”며 “앞으로도 건설 현장의 어려움을 해결하고 건축물의 품질과 가치를 높일 수 있는 고성능 콘크리트 기술 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.