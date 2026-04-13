4대사회보험정보연계센터 누리집에서 신청…국민연금공단, 올해 상반기 중 3회 운영

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단 4대사회보험정보연계센터는 2026년 ‘찾아가는 4대 사회보험 교육’을 실시한다고 13일 밝혔다.

이달 전주, 5월 대전, 6월 여수 등 올해 상반기에 3회에 걸쳐 진행되는 교육은 4대 보험을 신고해야 하는 상황과 방법, 신고 과정에서 자주 일어나는 실수 등 실무에서 즉시 활용할 수 있는 내용을 중심으로 진행된다. 기관별 제도 교육이 끝난 후에는 1대1 상담 시간도 마련돼 있다.

상담을 원하는 수강생은 평소 업무처리 중 궁금하거나 어려웠던 점을 현장에서 직접 문의하고 답변을 들을 수 있다.

특히 4대사회보험정보연계센터 누리집에서 신고서를 입력하거나 증명서를 발급하는 방법 등을 안내할 예정이다.

교육 희망자는 개설된 ‘찾아가는 4대 사회보험 교육 신청’ 웹 페이지에서 신청하면 되며, 교육 신청은 선착순으로 진행된다. 모집 정원 초과 시 조기 마감할 수 있다.

전용 웹 페이지에서는 신청내역 조회와 수료증 발급도 가능하다.

정태규 국민연금공단 연금이사는 “하반기에는 국민 누구나 4대 사회보험 정보를 쉽게 접하고 자신의 권리를 정당하게 행사할 수 있도록 교육 대상을 넓혀 나가겠다”고 말했다.