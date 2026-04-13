13일부터 5월 8일까지 접수…산업계, 대학, 정부 출연기관 참여

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 물관리 현안 해결과 국내 물 기술의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 ‘개방형 혁신 연구개발(R&D) 2기 2차 과제’ 공모를 시행한다고 13일 밝혔다.

한국수자원공사의 개방형 혁신 R&D는 산·학·연 등 다양한 주체가 참여해 물문제 해결을 위한 기술과 아이디어를 발굴해 국민이 체감할 수 있는 물관리 혁신을 실현해 나가는 것을 목적으로 하고 있다.

한국수자원공사는 물관리 혁신을 위한 지원을 확대해 2028년까지 4년간 총 100억 원 규모로 시행해 나갈 계획이다. 지난해 1차 공모를 시작으로 현재까지 총 9건의 연구과제를 수행하고 있다.

이번 2기 개방형 혁신 R&D는 물분야 연구개발의 실질적 활용성과 확산 가능성을 높이는 데 중점을 두고 사업화와 기술이전 가능성이 높은 과제를 중심으로 최대 10건을 선정해 2년간 총 28억 원을 지원할 계획이다.

공모 분야는 한국수자원공사의 기술 전략에 부합하는 ▷인공지능(AI) 정수장 및 디지털트윈 등 초격차 기술 ▷글로벌 선도기술 ▷미래기술 ▷현안·고유기술 총 4개 분야이다.

공모 대상은 물 기술 연구에 관심 있는 산·학·연 기관이며, 과제 유형에 따라 기관 간 연계 참여가 필요하다.

접수는 13일부터 5월 8일까지이며, 공모안내서와 신청 양식 등 공모와 관련된 세부 사항은 한국수자원공사 대표 누리집을 통해 확인할 수 있다.

문숙주 한국수자원공사 수도부문장은 “이번 공모는 다양한 산·학·연 기관과 함께 물관리 현안 해결은 물론, AI 등 첨단기술과 융합해 글로벌 물시장을 선도해 나갈 혁신적 기술을 발굴하기 위한 것”이라며 “국민이 체감할 수 있는 물관리 혁신과 미래 물기술 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다”고 말했다.