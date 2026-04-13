5개층·2000평…1000여개 브랜드 집결

[헤럴드경제=김진 기자] 무신사가 오는 24일 서울 성수동에 ‘무신사 메가스토어 성수’를 개장한다고 밝혔다. 단일 매장 기준으로 국내 최대 규모의 오프라인 패션·뷰티 스토어다.

매장은 약 2000평 규모다. 지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 층으로 구성했다. 신진 디자이너 브랜드부터 글로벌 브랜드까지 1000여개의 브랜드를 한자리에서 만날 수 있는 ‘복합 놀이터’ 콘셉트로 기획했다.

2층에는 ‘무신사 뷰티’의 첫 오프라인 매장이 약 146평 규모로 들어선다. 4층에는 F&B 공간인 ‘푸드가든’을 조성했다. 개성주악 브랜드 ‘쭈악쭈악’, 부산식 떡볶이 ‘떡산’, 모수 출신 셰프의 베트남 요리 ‘안홍마오’ 등 다양한 미식 브랜드가 입점한다.

‘무신사 스탠다드 성수이로점’도 같은 날 문을 연다. 기본에 충실한 데일리웨어부터 일부 매장에서만 판매하는 한정 상품과 새롭게 소개하는 심리스 브라를 선보인다.

무신사 관계자는 “성수를 대표하는 패션 앤 뷰티 쇼핑 거점이자, 랜드마크로서 오프라인 스토어의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.