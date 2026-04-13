[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 질문과 데이터를 기반으로 스스로 문제를 발견하고 해결하는 ‘제6회 학생 SW․AI 인재 양성 프로젝트’ 운영 대상으로 도내 초·중·고등학교 53개 팀을 선정했다고 13일 밝혔다.

이 프로젝트는 학생들이 일상 속 문제를 소프트웨어(SW)와 인공지능(AI) 기술을 활용해 창의적으로 해결하는 탐구 중심 교육 프로그램으로, 학생들의 실천적 문제 해결 역량을 기르는 데 목적이 있다.

올해는 ‘데이터 기반 SW·AI 탐구’ 분야를 새롭게 도입해 교육의 깊이를 더했다. 학생들이 인공지능 시대의 핵심 자원인 데이터의 가치를 이해하고 이를 바탕으로 협력적 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 설계됐다.

선정된 팀은 오는 12월까지 약 9개월 동안 프로젝트 활동을 이어가며 학생들이 스스로 정의한 문제를 해결하기 위해 SW․AI 모델을 직접 구현하고 적용하는 탐구 활동을 진행하게 된다.

도 교육청은 프로젝트의 내실 있는 운영을 위해 오는 25일 지도교사 역량 강화 연수도 실시할 예정이다.

연수에서는 학생 SW․AI 인재 양성 프로젝트 추진 방향 안내, 학교급별 프로젝트 우수 사례 공유, 질문과 데이터 기반 탐구 문제 정의 및 연구 계획서 작성, SW․AI 구현을 통한 문제 해결 과정 이해, 탐구 결과 보고서 작성 및 공유 등의 내용이 다뤄질 예정이다.

임종식 경북교육감은 “미래 인재에게 가장 필요한 능력은 정답을 찾는 기술이 아니라 새로운 문제를 발견하는 질문의 힘”이라며 “학생들이 SW․AI 기술을 활용해 창의적으로 문제를 해결하는 주도적인 미래인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.