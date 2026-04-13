“아시아, 최악 시나리오 전개” 英 리서치회사도 1.6%로 하향

[헤럴드경제=김벼리 기자] ‘이란 전쟁‘ 여파로 한국의 실질 GDP(국내총생산) 성장률이 1%로 떨어질 것이라는 전망이 나왔다.

13일 금융권에 따르면 프랑스 IB(투자은행) ‘나틱시스’는 최근 올해 한국의 경제성장률 전망치를 1.8%에서 1.0%로 0.8%포인트 낮췄다. 지난 2월 한국은행이 경제전망 때 제시한 2.0%와 비교하면 반토막 수준이다. ‘블룸버그(Bloomberg)’ 집계에 포함된 국내외 40여개 기관 중 올해 성장률 전망치를 1%대 초반까지 끌어내린 것은 나틱시스가 처음이다.

나틱시스는 지난 2일 발표한 보고서에서 “(한국을 포함한)신흥 아시아 국가들이 중앙은행들이 대응하기 어려운 스태그플레이션(물가상승+경기침체) 환경에 직면할 것으로 예상한다”며 “공급 충격을 고려해 성장 전망을 대폭 낮췄다”고 밝혔다. 이어 “아시아에서 최악의 시나리오가 전개되고 있다”고 진단했다.

나틱시스는 올해 한국의 소비자물가 상승률이 4.2%에 달할 것으로도 내다봤다. 지난달 18일 다른 보고서에서도 “한국은 경상수지 흑자에도 수입 에너지에 대한 높은 의존 때문에 GDP에 상당한 충격을 받게 될 것”이라며 “한국을 비롯해 태국, 싱가포르, 대만 등은 에너지 비용 상승에 가장 크게 노출돼 있다”며 “정부가 비용을 흡수하면 재정 적자가 늘어날 것”이라고 지적했다.

나틱시스는 “기준금리 인하 사이클은 끝났다”며 “중앙은행이 더 매파적인 언어를 채택하고, 결국 금리를 인상하게 될 가능성이 크다”고 덧붙였다.

영국의 리서치 회사인 ‘캐피털 이코노믹스’도 최근 올해 한국의 경제성장률 전망치를 2.0%에서 1.6%로 0.4%포인트 낮췄다. 캐피털 이코노믹스는 지난 10일 보고서에서 “에너지 순수입 대국으로서 한국은 중동 위기와 그에 수반되는 글로벌 에너지 가격 상승에 크게 노출돼 있다”며 “그 결과 나타나는 교역 조건 충격은 한국 경제에 스태그플레이션 충격을 가져올 것으로 보여 정책 전망을 복잡하게 하고 있다”고 평가했다.

회사는 “더 높은 에너지 비용이 소비 지출과 투자를 짓누를 것”이라며 “이런 역풍을 반영해 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 1.6%로 낮췄다”고 설명했다.

나틱시스와 캐피털 이코노믹스는 경기 침체와 물가 상승이 동시에 나타나는 스태그플레이션을 가정했다는 공통점이 있다.

이창용 한은 총재는 지난 10일 통화정책방향 기자간담회에서 “지금, 이 시점에서 이란 사태가 종결된다면 스태그플레이션 가능성은 작다”면서도 “에너지 인프라가 파괴된다든지 하면 종전이 돼도 영향이 장기적인데 그런 최악의 시나리오까지 간다면 스태그플레이션이 일어날 수 있다는 것도 부인하긴 어렵겠다”고 언급했다.