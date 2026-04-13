임상 1상 파트 3 투약…고용량 안전성 검증 원·투스텝 증량 전략…내약성 최적화 목표

[헤럴드경제=최은지 기자] 동아에스티 관계사 메타비아가 비만치료제 신약 후보물질 ‘DA-1726’의 임상 1상 파트 3 첫 환자 투여를 개시했다고 13일 밝혔다. DA-1726은 GLP-1 수용체와 글루카곤(Glucagon) 수용체에 동시에 작용하는 이중 작용제다.

이번 임상 1상 파트 3은 미국에서 건강한 비만 성인 40명을 대상으로 진행된다. 시험 참여자들을 20명씩 두 개의 고용량 코호트로 나누어 16주간 투약을 이어갈 예정이다.

이번 단계의 주된 목적은 고용량 도달 시의 안전성을 확인하고 내약성을 최적화하는 데 있다.

임상 설계는 ‘원스텝(One-step)’과 ‘투스텝(Two-step)’ 용량 증량 전략을 비교 평가하도록 구성됐다. 파트 3A에서는 16㎎ 복용 후 바로 48㎎으로 증량하는 방식을, 파트 3B에서는 16㎎과 32㎎을 거쳐 64㎎까지 단계적으로 올리는 방식을 검토한다.

회사는 이를 통해 고용량 투여 시의 약동학적 특성과 체중, 허리둘레 등 대사 지표에 미치는 영향을 종합 분석할 계획이다. 결과 데이터 확보 목표 시점은 2026년 4분기다.

DA-1726은 옥신토모듈린 유사체 계열로 식욕 억제와 기초대사량 증가를 동시에 유도하는 기전을 갖는다. 앞서 진행된 추가 임상 1상 결과에 따르면, 투약 8주 만에 평균 체중이 9.1%(9.6㎏) 감소하고 허리둘레가 9.8㎝ 줄어드는 등 우수한 효과를 입증한 바 있다. 공복혈당 및 간 경직도 감소 효과도 함께 확인됐다.

김형헌 메타비아 대표는 “임상 1상 파트 3 첫 환자 투약을 시작하며 개발이 한 단계 진전됐다”며 “이번 임상을 통해 차별화된 효능과 잠재력을 확인해 나가겠다”고 밝혔다.