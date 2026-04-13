13일부터 ‘리테일 오브 더 퓨처’ 본격 시행 최적의 가격·프로모션 등 전국 동일 혜택

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 새로운 차량 판매 방식인 ‘리테일 오브 더 퓨처(RoF)’를 전국 11개 공식 파트너사와 함께 시행한다고 13일 밝혔다.

RoF는 전국 어디서나 동일한 가격과 통합 재고 관리로 차량 선택부터 상담, 계약, 인도에 이르는 전 구매 과정을 온라인과 오프라인에서 일관되게 경험할 수 있는 새로운 차량 판매 방식이다.

이날 오후 1시부터 고객은 자사 공식 온라인 세일즈 플랫폼 ‘벤츠 스토어’에서 시장 상황과 고객 수요를 종합적으로 반영해 설정된 최적의 가격과 제품 정보를 확인할 수 있다. 또한, 진행 중인 금융 및 특별 프로모션 등의 혜택도 함께 살펴볼 수 있다. 구매를 희망하는 차량이 있을 경우, 고객은 ‘벤츠 스토어’ 또는 공식 전시장을 통해 계약금 납부 및 시승 신청할 수 있다.

이후 배정된 세일즈 컨설턴트가 고객에게 차량 설명과 견적 안내 등 맞춤형 상담을 제공하며, 차량 인도 전 계약서 작성, 잔금 납부, 신차 준비 현황 확인 등 주요 절차를 체계적으로 안내한다. 해당 과정은 카카오톡 메시지로 고객에게 신속하고 정확하게 전달된다.

벤츠 코리아 관계자는 “RoF를 통해 차량 선택부터 계약, 출고에 이르는 전 구매 과정이 온·오프라인 구분 없이 유기적으로 연결되며, 전국 단위의 통합 재고 관리로 고객은 원하는 차량을 보다 빠르게 인도받을 수 있을 것으로 예상된다”며 “아울러 차량 인도 시 제공되는 ‘웰컴 기프트’ 역시 전국 전시장에서 동일한 조건과 구성으로 제공된다”고 설명했다.

전국 11개 공식 파트너사는 고객 맞춤형 상담과 시승, 차량 인도 및 애프터 세일즈 서비스 등 브랜드 경험 제공에 더욱 집중하며, 고객 여정 전반에서 벤츠 브랜드와 고객을 연결하는 핵심적인 역할을 이어갈 예정이다.

이번 RoF 도입을 위해 메르세데스-벤츠 코리아와 11개 공식 파트너사는 지난 2023년부터 공동의 이해를 바탕으로 협의를 지속해 왔으며, 지난 2월 25일에는 RoF의 성공적 도입을 위한 협약식을 진행했다.

마티아스 바이틀 벤츠 코리아 대표이사는 “리테일 오브 더 퓨처는 단순한 판매 방식의 변화가 아니라, 고객이 차량을 탐색하고 구매하는 전 과정에서 새로운 기준을 제시하는 전략적 전환”이라며 “벤츠 코리아는 이를 통해 보다 투명하고 일관된 고객 경험을 제공하며, 신차 판매의 새로운 기준을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.