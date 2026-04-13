전문건설업 30개 업체 CEO 대상

[헤럴드경제=김희량 기자] 반도건설은 고양 장항 건설 현장에서 경기지방고용노동청이 주관하는 전문건설업체 안전보건 아카데미 교육이 진행됐다고 13일 밝혔다.

고양 장항 현장은 반도건설의 프리미엄 주거 브랜드 카이브 유보라(KAIVE UBORA)와 프리미엄 브랜드 상가 시간(時間)이 적용된 전체 1700여 세대 대규모 주상복합 단지이다.

해당 현장은 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주최한 2025년 위험성평가 우수사례 발표대회에서 전국 259개 현장 중 건설분야 대상을 수상한 곳이다.

경기지방고용노동청은 안전보건경영체계가 미흡한 전문공사업체를 대상으로 안전관리 역량 강화와 자기규율 예방체계 구축 능력을 함양해 사망사고 예방에 기여하고자 이번 교육 과정을 마련했다. 전문건설업 30개 업체 최고경영자(CEO)를 대상으로 전체 2주 일정으로 준비된 안전보건 아카데미 교육 중 필수 과정에 해당한다. 반도건설 고양 장항 이세형 소장은 앞서 대상을 수상한 위험성평가 시연을 통해 CEO 대상 교육을 진행했다.

반도건설은 현장 근로자 직무 능력 함양을 위한 교육도 지속하고 있다. 지난 달 말 반도건설 이정렬 시공부문 대표는 고양 장항 현장을 방문하여 신규 투입된 기술직 근로자의 BIM 증강현실 시연 및 교육을 진행하며 현장 안전과 품질을 직접 챙겼다.

이정렬 시공부문 대표는 “협력사와의 지속적인 기술개발과 현장 안전경영 동반 실천을 통해 이룩한 안전보건경영체계가 다른 건설업계 종사자에게 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 상생경영을 바탕으로 함께 성장할 수 있는 안전한 현장 근무 환경 조성에 만전을 기울이겠다”고 말했다.