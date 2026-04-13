대회 출전 3회 만에 3위 차지 우수선수상·득점상에 본지 홍승희 기자 ‘2관왕’

[헤럴드경제=유혜림 기자] 헤럴드경제 여성풋살팀 ‘FC 풋옵션(foot option)’이 제4회 한국기자협회 여성회원 풋살대회에서 3위를 차지했다. 1승을 목표로 출전했던 팀은 대회를 거듭하며 탄탄한 수비 조직력과 경기력을 끌어올렸고, 세 번째 출전 만에 단숨에 3위에 오르며 신흥 강자로 떠올랐다.

11일과 12일 이틀간 서경대학교 풋살파크에서 열린 여성 기자 풋살대회에 참가한 헤럴드경제 ‘풋옵션’은 예선전부터 시작해 32강 티켓을 따고 4강까지 차근차근 승리를 거뒀다. 11일 대회에선 ▷예선전 쿠키뉴스 2-0 ▷32강 채널A 1-1(PK 2:1) ▷16강 SBS Biz 4:1으로 8강에 안착했다.

이번 대회에는 역대 최다인 36개 팀이 출전했다. 헤럴드경제는 다른 팀들과 달리 예선전부터 경기를 치러야 하는 체력적 부담 속에서도 단 한 차례도 선제 실점을 허용하지 않는 탄탄한 조직력을 앞세워 상승세를 이어갔다.

강승연 기자를 키커로 활용한 킥인 전술을 통해 상대 진영으로 공을 효과적으로 투입하는 세트피스 전략도 빛을 발했다. ‘풋옵션’ 감독을 맡고 있는 국가대표 출신 송정섭 감독은 치밀한 경기 운영으로 팀의 수비 조직력을 끌어올리며 명감독의 면모를 보였다.

전날 오전 치른 8강전에선 2·3회 대회 3위팀 연합뉴스TV를 2대 1으로 꺾었고 주장 홍승희 기자는 멀티골을 작렬하며 헤럴드경제를 4강에 진출시켰다. 준결승에서는 2회 연속 4위를 기록한 오마이뉴스와 맞붙었으나 치열한 접전 끝에 0대1로 아쉽게 패했다.

3·4위전은 헤럴드경제와 한겨레의 승부차기로 진행됐다. 헤럴드경제는 1·2·3번(유혜림·권제인·홍승희 기자) 키커가 모두 성공하면서 승부차기에서 3대1로 승리했다. 골키퍼로 활약한 박연수 기자는 이번 대회에서 두 차례나 진행된 승부차기에서도 상대 선수의 킥 방향을 정확히 읽어내며 선방에 성공하는 수훈갑이 됐다.

헤럴드경제는 이번 대회에서 각종 상도 휩쓸었다. 대회 우수선수상과 득점상은 주장인 홍승희 기자에게 돌아갔다. 이번 대회에서 모두 8골을 몰아넣어 득점상을 받은 홍 기자는 “팀원들이 각자 자리에서 역할을 해줘 공격 기회가 나한테 왔고 득점으로 이어졌다”며 “이 영광을 헤럴드에 소속된 모든 이와 나누고 싶다”고 말했다.