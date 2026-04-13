- 3대 하천 13개 교량…중동발 석유 공급 불안에 따른 에너지 수급 관리 선제적 대응

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 석유 공급망 위기에 대응해 주요 교량의 야간경관시설 운영을 일시 중단한다.

13일 시에 따르면 현재 3대 하천(갑천, 유등천, 대전천) 일원 13개 교량에서 운영 중인 야간경관시설 운영을 전면 중단하고, 타 기관이 관리하는 교량 2개소에 대해서도 운영 중단을 요청할 계획이다.

또한 이번 대책이 공공부문에만 머물지 않고 민간 영역까지 확산될 수 있도록, 관내 공동주택을 대상으로 야간경관 조명 운영 중단을 요청해 민간 부문의 자발적인 에너지 절약 실천을 유도할 방침이다.

이번 운영 중단은 국제 정세와 에너지 수급 상황이 안정될 때까지 지속되며, 향후 상황을 종합적으로 검토해 재개 여부를 결정할 예정이다. 다만 시민 안전 확보를 위해 도로 가로등과 골목길 보안등 등 필수 조명시설은 기존대로 운영한다.

대전시 관계자는 “에너지 수급 불안정 상황 속에서 공공부문이 에너지 절감에 나서는 것이 중요하다”며 “이번 에너지 위기를 시민들과 함께 슬기롭게 극복해 나가겠다”고 밝혔다.