“피지컬 AI가 만드는 미래” ‘피지컬 AI가 만드는 미래’ 주제 MZ세대 소통 및 채용 브랜드 강화

[헤럴드경제=김현일 기자] LG이노텍이 대학생 대상 유튜브 광고 공모전을 개최한다고 13일 밝혔다.

올해 공모전 주제는 LG이노텍의 미래 육성 사업인 ‘피지컬 AI’다. 피지컬 AI는 자율주행차, 로봇처럼 인공지능이 가상공간을 넘어 실제 물리적 환경과 상호작용을 하며 자율적으로 인지∙판단∙행동하는 기술이다.

참가자들은 해당 주제를 바탕으로 LG이노텍을 알리기 위한 ‘숏폼’ 형식의 세로형 광고 영상을 제작하면 된다. 영상 길이는 15~120초, 해상도는 1080p(가로 1080, 세로 1920)이다.

이번 공모전은 국내∙외 대학교(원)에 재학 또는 휴학 중인 학생이라면 누구나 참여 가능하며, 개인 또는 4인 이하의 팀으로 출전할 수 있다.

접수 기간은 5월 17일까지다. 응모 희망자는 LG이노텍 뉴스룸에 게시된 참가 신청서를 작성한 뒤 출품 영상과 함께 이메일로 제출하면 된다.

심사를 통해 대상 1팀(300만원), 최우수상 1팀(200만원), 우수상 4팀(팀당 100만원)에게 총 900만원 규모의 상금을 수여한다. 최종 수상작은 추후 발표 예정이며, 수상작은 LG이노텍 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

LG이노텍 관계자는 “이번 공모전은 대학생들이 새로운 시각으로 미래 기술과 브랜드를 해석하고 표현해 볼 수 있는 기회의 장”이라며 “채용 브랜드 경쟁력 강화와 MZ세대와의 소통 확대를 위해 마련했다”고 밝혔다.