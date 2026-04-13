헌터 시그니처 디자인에 한컴 정체성 더해 14만9000원…한컴오피스 구매 시 특별가

[헤럴드경제=차민주 기자] 한글과컴퓨터는 패션 브랜드 ‘헌터(HUNTER)’와 협력해 단독 기획 백팩 ‘한컴 x 헌터 플랩 투 포켓 팩(HANCOM x HUNTER FLAP TWO POCKET PACK)’을 출시한다고 13일 밝혔다.

한컴은 업무와 여가를 오가는 현대인의 라이프스타일에 맞춰 이번 가방을 제작했다고 설명했다.

우선 넓은 수납공간과 덮개 형태의 헤드, 전면 투 포켓 구조를 적용해 실용성을 높였다. 또 가방 뒷면의 트롤리 슬리브(캐리어 고정용 끈)에는 한컴어시스턴트의 대표 색상인 보랏빛을 더했다. 정상 소비자가는 14만9000원이다.

아울러 한컴은 오피스 소프트웨어 구매 고객을 위한 결합 구성도 선보인다고 밝혔다. 한컴오피스 2024 가정 및 학생용, 한글 포 맥(한글 for Mac) 가정 및 학생용 등 주요 한컴오피스 제품 결제 시 해당 백팩을 특별가에 제공한다.

오는 20일 정식 출시에 앞서 사전 구매 이벤트도 진행한다.

한컴 관계자는 “이번 제품은 단순한 구매 혜택을 넘어 고객의 일상에서 한컴을 경험할 새로운 기회를 만들고자 했다”며 “소프트웨어 브랜드가 고객의 생활양식과 만나는 지점을 넓혀가는 시도로, 앞으로도 다양한 프리미엄 브랜드와의 협력을 통해 한컴만의 고객 경험을 확장해 나갈 것”이라고 했다.