국회 ‘인사청문회 자료’ 제출 시장안정화 조치 적기 대응 수도권 주택시장 집중 완화 석화 등 질서있는 구조조정

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신현송 한국은행 총재 후보자는 13일 “중동 상황이 재악화하면 금융시장의 변동성도 재차 더욱 확대될 수 있다”고 경고했다.

신 후보자는 이날 오전 국회에 제출한 ‘인사청문회 자료’에서 정태호 더불어민주당 의원실의 ‘후보자가 생각하는 금융시장안정 분야의 현안 3가지와 이에 대한 해결 방안’에 대한 질의에 “현재 우리나라가 당면한 금융안정 분야의 3가지 현안은 외환·금융시장의 변동성 확대 가능성에 대비하고, 가계부채 및 부동산 시장의 안정을 도모하면서 성장 양극화 등에 따른 취약부문 부실 증대에 대응하는 것”이라며 이같이 답했다.

우선 신 후보자는 “중동 상황 발생 직후 글로벌 위험회피 심리 확산과 달러화 강세 등의 영향으로 주요국 대비 환율이 크게 올랐으며, 빠른 상승폭을 보였던 주식시장도 큰 폭의 조정을 보이는 등 외환·금융시장의 변동성이 확대됐다”고 평가했다. 이어 “휴전 이후 환율이 하락하고 주가도 그간의 조정을 상당폭을 회복했지만 중동 상황이 재악화되는 경우 금융시장의 변동성도 재차 더욱 확대될 수 있는 만큼 금융기관 등은 유동성 리스크 관리를 강화하는 한편 정책당국은 필요시 적기에 시장안정화조치 등을 통해 대응할 필요가 있다”고 강조했다.

가계부채에 대해서도 “가계부채 비율은 그동안 하락세를 이어왔지만 여전히 그 수준이 높고 부동산 부문에 집중된 만큼 디레버리징(부채 축소) 노력을 지속하면서 생산적 부문으로 자금이 흘러가도록 유도하는 정책적 노력을 이어갈 필요가 있다”고 말했다.

주택 시장에 대해서는 “수도권 주택시장은 정부 부동산 대책의 영향으로 최근 가격 상승세가 전반적으로 둔화했지만 추세적 안정세로 이어질지는 아직 불확실한 상황이기 때문에 수요억제와 공급확대 정책을 일관성 있게 추진하면서 수도권 집중을 완화하기 위한 노력도 지속해야 할 것”이라고 강조했다.

신 후보자는 취약 부문 부실에 대한 대책이 필요하다고도 강조했다. 그는 “우리 경제는 대기업과 중소기업간 격차, 가계의 소득·자산 불평등 및 수도권-지방간 불균형으로 인해 양극화가 심화했다”며 “이에 따라 경제 성장세 개선에도 불구하고 취약가계와 업황 부진이 이어지고 있는 자영업자 및 한계기업 등 취약부문의 부실 상황이 지속될 수 있다”고 우려했다.

이어 “특히 석유화학 업종은 글로벌 공급 과잉, 부동산PF(프로젝트 파이낸싱)는 지방 부동산 경기 위축 등으로 구조조정이 진행 중인 상황에서 중동 상황이 장기화하면 부실 규모가 급격히 확대될 수 있다”며 “취약 부문의 부실이 장기화하거나 금융불안으로 이어지지 않도록 정책적 배려와 함께 질서 있는 구조조정을 유도하는 것이 바람직하다”고 밝혔다.