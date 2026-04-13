새움소프트와 협업해 실시간 음성 안내형 키오스크 선보여 안양시 버스정류장 시범 운영…교통·생활정보 안내 강한 햇빛·소음·진동 견디는 공공환경 특화 설계 적용

[헤럴드경제=홍석희 기자] 신일전자는 AI 소프트웨어 기업 새움소프트와 함께 버스정류장 환경에 최적화한 ‘AI 휴먼 대화형 키오스크’ 하드웨어 기술을 공개했다고 13일 밝혔다.

신일은 안양시가 추진 중인 AI 키오스크 실증 사업에 참여해 이번 키오스크의 하드웨어 설계와 제작을 맡았다. 해당 사업은 경기도와 경기도경제과학진흥원이 주관한 ‘2025년 AI 챌린지 프로그램’을 통해 선정됐다.

이 키오스크는 별도의 입력 과정 없이 AI 디지털 휴먼과 실시간 음성 대화를 나누며 교통 정보를 확인할 수 있는 것이 특징이다. 복잡한 조작 없이 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 이용 환경을 구현했다.

실시간 교통 데이터를 바탕으로 목적지까지 이동 방법 안내, 대중교통 연계 경로 분석, 이동 수단별 예상 소요 시간 비교, 실시간 교통 정보, 인근 생활 편의 정보 등을 제공한다.

사용 편의성을 높이기 위한 인체공학적 설계도 적용됐다. 이용자가 화면을 편안하게 볼 수 있도록 시각 인지에 적합한 화면 각도를 구현했고, 노약자나 거동이 불편한 이용자를 위해 몸을 지지할 수 있는 손잡이 구조도 반영했다. 야외 장시간 운영 환경을 고려해 강한 햇빛 아래에서도 시인성을 확보할 수 있는 디스플레이 설계도 적용했다.

이번 AI 휴먼 대화형 키오스크는 안양역, 안양중앙시장, 동안구청, 인덕원역 인근 버스정류장에서 시범 운영된다. 신일은 실제 운영 결과를 바탕으로 향후 설치 범위를 점진적으로 확대할 계획이다.