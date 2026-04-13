16일 오전 10시 유튜브서 90분간 양방향 강연 과학커뮤니케이터 이효종 초청해 호기심·탐구력 주제 강연 학부모 질의응답도 진행…과학 학습 고민 소통

[헤럴드경제=홍석희 기자] 구몬학습은 과학의 달을 맞아 오는 16일 오전 10시 공식 유튜브 채널에서 온라인 토크 콘서트를 연다고 밝혔다.

이번 토크 콘서트는 유튜브 채널 ‘과학쿠키’ 운영자인 이효종 과학 커뮤니케이터를 초청해 ‘호기심이 과학이 되는 순간’을 주제로 90분간 진행된다.

강연은 ‘호기심이 과학의 시작입니다’와 ‘과학이 재밌어지는 순간’ 등 2개 섹션으로 구성된다. 아이들의 일상적 호기심이 과학적 사고로 이어지는 과정과 과학 원리를 스스로 탐구하는 힘을 기르는 방법 등을 다룰 예정이다.

강연 이후에는 학부모들이 과학 학습 과정에서 느끼는 고민을 나누는 질의응답 시간도 마련된다.

구몬학습은 이번 행사를 통해 과학을 단순 암기 과목이 아닌 이해와 탐구의 대상으로 인식할 수 있도록 돕겠다는 계획이다.

구몬학습 관계자는 “과학은 외우는 것이 아니라 과학적 원리를 이해할 때 흥미를 느낄 수 있는 과목”이라며 “이번 콘서트가 일상 속 과학적 사고를 기르고 스스로 탐구하고 생각하는 힘을 키울 수 있는 유익한 시간이 되기를 바란다”고 말했다.