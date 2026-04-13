‘울산하이드로젠파워1호’ SK가스·롯데케미칼·에어리퀴드코리아 합작법인 준공 발전규모 20㎿…부생수소 활용해 전력 생산

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데SK에너루트는 두번째 수소 연료전지 발전소인 울산하이드로젠파워1호를 준공, 상업운전을 개시했다고 13일 밝혔다.

롯데SK에너루트는 SK가스와 롯데케미칼, 에어리퀴드코리아가 수소 사업을 추진하기 위해 2022년 설립한 합작법인이다.

울산하이드로젠파워1호는 지난해 6월 상업가동에 돌입한 울산하이드로젠파워2호에 이은 두 번째 발전소다. 울산하이드로젠파워1호 발전 규모는 20㎿(메가와트)이다. 롯데SK에너루트는 올해 12월까지 총 80㎿ 규모 발전소의 종합 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

울산하이드로젠파워1호는 롯데케미칼 울산공장 부지 내에 설치돼 향후 20년간 운영될 예정이다. SK가스 자회사 및 롯데화학군 공장에서 발생하는 부생수소를 공급받아 전력을 생산할 계획이다. 이는 기존에 연소되거나 저부가로 활용되던 부생수소를 고부가 에너지원으로 전환하는 것이다.

울산하이드로젠파워1호에는 한국산업단지공단이 주관하는 ‘울산미포국가산단 에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영사업’의 일환으로 국비 지원을 받아 추진 중인 유기랭킨사이클(ORC) 시스템이 연계될 예정이다. ORC 설비는 연료전지 발전 과정에서 발생하는 폐열을 회수해 추가 전력을 생산하는 기술이다. 기존에 활용되지 않던 열에너지를 재활용함으로써 발전 효율을 높이고 에너지 활용도를 극대화할 수 있다.

길호문 롯데SK에너루트 공동대표는 “앞으로도 수소의 생산·공급·활용을 유기적으로 연결하는 다양한 사업을 추진해 국내 수소경제 활성화에 기여해 나가겠다”고 말했다. 심미향 롯데SK에너루트 공동대표도 “향후 수소 발전사업을 지속 확대하는 동시에 청정수소 활용 분야로도 사업을 발전시켜 친환경 수소 에너지 생태계 구축에 기여하겠다”고 밝혔다.