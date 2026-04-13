열에너지 기술-EPC 역량 결합 논의

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 핀란드와 신규 대형 원전에 이어 열에너지 저장시스템 등 다각도로 에너지 협력을 이어간다.

현대건설은 지난 10일 서울 종로구에 위치한 계동 본사에서 빌레 타비오 핀란드 외교통상개발부 장관을 비롯한 핀란드 대표단과 면담을 가졌다고 13일 밝혔다.

이 자리에는 스테디 에너지(지역난방용 소형모듈원전), 오일론(산업용 버너 및 히트펌프 생산), 엘스토르(열에너지 저장시스템 및 솔루션 개발) 등 에너지 분야 경제사절단이 동참해 핀란드의 열에너지 기술과 현대건설의 설계·조달·시공(EPC) 역량을 결합하는 방안을 중점적으로 논의했다.

핀란드는 2035년까지 탄소중립을 목표로 전력 분야에서 원자력과 재생에너지 비중을 확대하는 등 에너지 전환에 가장 적극적인 국가다.

스테디 에너지가 헬싱키에 구축 중인 소형모듈원전(SMR)인 ‘LDR-50’은 전력 생산이 아닌 열 생산에 특화된 50메가와트(MW)급 원자로로 지역난방 및 산업용 증기 공급에 최적화된 에너지원으로 주목받고 있다.

공기열이나 지열을 활용한 히트펌프는 석유 및 직접 전기 난방 대체재로 선호되고 있으며, 잉여 재생에너지를 사용해 열이나 증기 생산을 가능하게 하는 전력·열 변환 저장시스템 역시 핀란드의 탄소중립을 이끄는 차세대 친환경 솔루션이다.

현대건설 관계자는 “이번 핀란드 정부 인사와 에너지 혁신기업의 방문을 계기로 핀란드의 친환경 기술과 현대건설이 보유한 에너지 및 플랜트 등 사업 역량이 실질적인 시너지를 낼 수 있을 것으로 보인다”며 “최근 중동 리스크로 각국의 에너지 안보가 한층 중요해진 만큼 탄소 배출을 최소화한 차세대 에너지 인프라 분야에서 협력을 강화해 글로벌 에너지 시장 공략에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

한편 현대건설은 지난해 핀란드 국영 에너지 기업 포툼(Fortum), 미국 웨스팅하우스와 함께 핀란드 신규 대형 원전 건설 사업을 위한 사전업무를 수행 중이다. 올해 3월에는 헬싱키에서 신규 원전 건설을 위한 심포지엄을 개최하는 등 북유럽 에너지 시장 진출에 박차를 가하고 있다.