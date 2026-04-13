장애인·고령자 등 누구나 불편 없이 누리집 이용 편의제공

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국사회보장정보원은 ‘웹 접근성 품질인증 마크’를 17년 연속 인증을 획득했다고 13일 밝혔다.

웹접근성 품질인증은 장애인, 고령자 등 정보취약계층을 포함한 모든 이용자가 웹사이트를 불편 없이 이용할 수 있도록 구성돼 있는지를 평가하는 국가 공인 인증제도다.

이번 인증은 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG)을 기준으로 ▷대체 텍스트 제공 ▷키보드 이용 가능 ▷명확한 콘텐츠 구조 설계 ▷색상 대비 확보 등 웹접근성 지침을 준수해 사용자 중심의 디지털 환경을 지속해서 개선해 온 점이 인정받았다.

한국사회보장정보원은 특히 시각장애인을 위한 스크린리더 호환성 강화, 고령층을 고려한 가독성 높은 사용자 인터페이스(UI) 구성, 모바일 환경 최적화 등을 통해 누구나 차별 없이 정보에 접근할 수 있도록 노력해 왔다.

한국사회보장정보원은 앞으로도 최신 웹 접근성 지침 반영해 사용자 중심 서비스 개선 등을 지속 추진해 누구나 차별 없이 정보를 이용할 수 있는 디지털 환경 조성에 노력할 계획이다.

김현준 한국사회보장정보원장은 “앞으로도 사회적 약자를 배려하는 웹 환경을 만들기 위해 지속해서 기능을 개선할 것”라며 “모든 이용자가 쉽고 편리하게 정보를 접할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.