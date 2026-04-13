2035 국가 온실가스 감축목표 수립 등 탄소중립 실현, 국민 안전·편의 증진 격려

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 13일 서울 서초구 한강홍수통제소에서 기후위기 대응 등 10개 국정과제 이행 공로자 35명을 대상으로 ‘2026년 제1차 특별성과 공무원 포상’을 실시한다고 밝혔다.

이번 포상은 지난해 12월 16일 국무회의에서 “탁월한 성과를 낸 공무원에 대해 파격적 보상이 이뤄지도록 하라”는 대통령 지시에 따라 우수한 성과를 창출한 공무원에게 합당한 보상과 격려를 제공해 적극적으로 일하는 공직문화를 조성하기 위해 마련됐다.

특별성과에 선정된 10개 국정과제 중 최우수 특별성과 과제로는 ▷2035 국가 온실가스 감축목표(NDC) 수립 ▷온실가스 배출전망 및 감축 시나리오 고도화 ▷재생에너지 확대 기반 마련 ▷수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행 등 핵심 국정과제 추진에 이바지한 4건이 선정됐다.

우수 특별성과 과제로는 ▷가습기 살균제 참사 피해자의 일상 회복을 위한 온전한 배상체계 전환 ▷재생에너지 확대를 위한 계통 효율화 ▷해상풍력 인허가 일괄 해소 등 3건이 선정됐다.

장려 특별성과 과제로는 ▷모든 폐가전 무상 배출 확대 ▷내비게이션 홍수정보 제공 ▷화학물질 등록·신고 접수 일원화 등 국민 안전과 편의 증진에 이바지한 3건이 선정됐다.

김성환 기후부 장관은 “이번 포상은 현장에서 문제를 끝까지 해결해 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들어낸 직원들에게 드리는 응원”이라며 “앞으로도 기후부는 국민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있는 혁신적 정책 성과를 지속해서 창출해 나가겠다”고 밝혔다.