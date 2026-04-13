산업부·코트라, 유통·역직구 플랫폼 13개사와 민관 합동 전략회의

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 올리브영 등 주요 유통플랫폼들과 만나 K-소비재의 수출 확대방안을 모색했다

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 13일 서울 서초구 코트라 본사에서 ‘유통기업 해외진출 지원사업’에 선정된 13개 국내 유통 플랫폼 기업들과 민관 합동 전략회의를 개최했다고 밝혔다.

정부는 지난 2월부터 사업 공모와 평가 절차를 거쳐 올리브영, 이마트, 무신사, 메디쿼터스, 신세계백화점, 아트박스,롯데홈쇼핑, 청담글로벌 등 유통기업 8개사와 K타운포유, 컬리, 딜리버드코리아 등 역직구 플랫폼 5개사를 최종 선정했다.

이번 사업은 국내 유통 플랫폼의 해외 진출을 돕고, 이를 통해 K-소비재 수출을 확대하는 것을 목표로 한다.

이날 전략회의에서는 주요 시장별 진출 방향과 구체적인 실행 계획이 논의됐다. 선정된 13개 기업은 각자의 강점과 해외 시장별 특성을 고려한 진출 전략을 설명하고 정부에 현장 애로 사항을 전달했다.

정부는 코트라의 해외 조직망을 활용해 유통 기업의 ▷해외 진출 조사 및 컨설팅 ▷한류박람회와 같은 해외 현지 마케팅 ▷브랜드 개발 및 홍보 물류 인프라 ▷ 인증 및 지식재산권 ▷ 국제 운송 등을 지원하기로 했다.

강경성 코트라 사장은 “K-소비재 글로벌 인기가 뜨거운 지금이 유통망 해외 진출을 통해 소비재 수출을 한 번 더 점프업 시킬 수 있는 시기”라며 “K-유통망과 소비재 수출 확대의 선순환 구조가 확산할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

산업부는 “지금은 K-소비재 수요 확대에 맞춰 유통플랫폼이 세계시장 확보를 위한 도약이 필요한 시점”이라며 “유통플랫폼을 새로운 수출 채널로 육성하여 중소·중견기업의 해외 진출을 적극 뒷받침해 나가겠다”고 강조했다.