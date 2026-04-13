[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천국제공항이 위치한 영종 공항권 종합병원 설립 논의가 본격화될 전망이다.

배준영 국회의원은 최근 정은경 보건복지부 장관으로부터 “보건복지부가 인천국제공항 인근 종합병원 설립을 위한 TF에 참여해 지역의 현황 의견을 수렴할 것이라고 밝혔다”고 말했다.

보건복지부의 참여로 영종 공항권 종합병원 설치 범부처 TF 활동은 본격적인 괘도에 오를 전망이다.

인천국제공항 인근 종합병원 설립을 위한 TF 논의는 지난해 국정감사 당시 배준영 의원이 인천공항공사 측과 국토교통부에 인천국제공항 인근 30km 내에 종합병원이 하나도 없는 문제 제기에서 시작됐다.

배 의원은 “인천공항은 단순한 교통시설이 아니라 국가 재난·감염병·대테러 대응의 최전선”이라며 관계부처 협의체 및 정부 차원의 태스크포스(TF) 구성을 공식 제안한 바 있다.

최근 3년간 인천공항과 인근 지역에서 발생한 응급환자 이송은 총 6127건이다. 이 가운데 중증환자(KTAS 1·2)는 949명(15.4%)으로 집계됐다.

지난해 상반기에도 1217건 중 302명(24.8%)이 생명위급 단계로 분류됐다.

그러나 공항권 20km 이내에는 중환자실·응급수술실·격리병상을 갖춘 종합병원이 단 한 곳도 없는 의료사각지대이다.

응급환자들은 대부분 인하대병원(31km), 국제성모병원(31km), 길병원(38km) 등 공항 외부 의료기관으로 이송되고 있다.

이로 인해 현장 조치부터 인천대교 및 영종대교, 청라하늘대교 등으로 인한 이송 문제부터 최종 치료까지 40분이 넘는 상당한 시간이 소요될 수밖에 없어 응급 환자가 사망하는 일이 종종 발생하는 등 국민 안전과 의료서비스가 심각한 상황이다.

이에 배 의원은 지난 2월 인천국제공항공사가 공항권 응급·감염 대응 의료시설을 직접 설치·운영하거나 이를 지원할 수 있도록 하는 의료법 일부개정법률안과 인천국제공항공사법 일부개정법률안을 대표발의해 인천공항 인근 종합병원 설립에 대한 법적근거를 만들었다.

이를 통해 공항공사가 인천시·보건복지부 등 관계기관과 협력해 공항권 종합병원(응급·감염 거점)을 추진할 수 있도록 하면서 보건복지부의 TF참여를 요구했었다.

배 의원은 “이번 복지부의 TF참여를 통해 인천국제공항 인근 공항권 종합병원 설립 논의가 본격화 할 것”이라고 밝혔다.