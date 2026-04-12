[헤럴드경제=문영규 기자] 축구선수 출신 방송인 안정환이 생활이 어려운 청소년들을 돕기 위해 유튜브 수익금 전액을 기부했다고 밝혔다.

안정환은 지난 11일 tvN 방송 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’) 선공개 영상에서 MC 유재석이 “유튜브 수익금 전액 4억3600만 원을 기부했다”고 하자 “하다 보니까 좀 더 어려운 환경에 있는 친구들을 도와줄까 하다가 여기까지 온 것”이라고 밝혔다.

그는 “유튜브를 처음 시작할 때 취지가 재능 기부 형식으로 아이들에게 제가 가지고 있는 것을 몸이 허락하는 한 알려주고 싶었다”며 이같이 말했다.

유재석은 “대단하다. 유튜브 수익금 전액을 기부한다는 것이 쉬운 일은 아니지 않냐”고 했다.

안정환은 유튜브 수익금을 어려운 조손가정, 유소년 꿈나무 등 주로 어려움을 겪는 청소년들에게 기부한 것으로 전해졌다.

그는 이처럼 기부에 나서게 된 이유에 대해 “친구들이나 후배들, 선배들이 지도자를 많이 한다. 그 환경에 어려운 친구들이 많다. 그리고 축구하는데 돈이 되게 많이 든다”며 “나도 어렸을 때 그렇게 넉넉하지 않은 편이어서 도와주면 좋을 것 같다는 생각을 했었다. 그러면서 작게 한 게 지금까지 오게 됐다”라고 했다.

안정환은 자신의 유튜브 채널 ‘안정환 19’를 통해 운영 5년 만인 지난달 누적 기부 금액 4억3600만원을 달성했다고 밝혔다.

그는 당시 “저희가 이제 5억을 채우려고 지금 노력을 하고 있는데 쉽지 않다”며 “여러 가지 어려움이 있는데 그래도 최선을 다해서 하고 있으니까 많은 성원 부탁드린다”고 했다.

아주대를 졸업하고 1998년 부산 대우 로얄즈(현 부산 아이파크)에서 프로로 데뷔한 그는 2002년 한일 월드컵 4강 신화의 주역이 됐으며 이후 이탈리아, 일본, 프랑스, 독일, 중국 등 여러 리그를 거치며 활약했다.