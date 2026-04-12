딥페이크 등 AI 악용·오용 방지 및 올바른 활용 원칙 확립 간부 및 직원 200여 명 참여… 책임 있는 AI 행정 기반 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 지난 10일 구청 강당에서 직원을 대상으로 인공지능(AI) 윤리교육을 진행했다.

이번 교육은 최근 AI 기술의 급격한 발전과 확산에 발맞춰 공직자가 갖춰야 할 올바른 AI 활용 원칙을 확립하고 윤리적 책임감을 바탕으로 한 행정 서비스를 구현하기 위해 마련됐다.

강의는 전창배 국제인공지능윤리협회 이사장이 맡았으며, 이날 오후 3시부터 2시간 동안 진행됐다. 교육에는 간부 공무원을 포함한 직원 200여 명이 참석했다.

이날 강의에서는 인공지능 윤리의 중요성과 딥페이크 등 AI 기술의 악용·오용 사례를 집중적으로 다뤘다.

또 공공행정의 신뢰를 높이기 위해 공직자가 갖춰야 할 윤리적 책임과 역할을 강조했다.

구는 이번 교육을 통해 직원들이 AI 윤리 기준을 명확히 이해하고 공공행정에 올바르게 적용할 수 있는 역량을 갖출 것으로 기대하고 있다.

구로구 관계자는 “AI 기술이 행정 전반에 빠르게 활용되는 만큼 윤리적 기준과 책임 있는 사용 원칙을 함께 익히는 것이 중요하다”며 “이번 교육이 구민이 신뢰할 수 있는 행정서비스를 제공하는 기반이 되길 바란다”고 말했다.