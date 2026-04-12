전쟁 발발 42일만에 “파키스탄 동석해 3자 대면” 휴식 거쳐 심야까지 5시간 넘게 마라톤 대화 FT “호르무즈 통제 놓고 교착” …이란 매체 “美 지나친 요구”

[헤럴드경제=천예선 기자] 미국·이스라엘과 이란간 전쟁이 발발한진 42일만에 미·이란 대표단이 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 전쟁 종식을 위한 회담에 돌입했다. 양국 최고위급의 직접 대면 만남은 1979년 양국 외교 단절 이후 47년만이다.

봉쇄된 호르무즈 해협을 재개방하는 문제가 최대 쟁점으로 떠오른 가운데 양측은 협상 타결을 위해 밤 늦게까지 수시간째 마라톤 회담을 이어갔다.

IRNA, 타스님, 메흐르 등 이란 매체는 파키스탄 시간 기준으로 이날 오후 5시 30분께 “이란과 미국 측 협상이 이슬라마바드에서 시작됐다”고 일제히 보도했다.

양국 대표단은 이날 낮 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리를 각각 만나 회담 의제와 방식 등을 논의한 뒤 본격 협상에 돌입했다. 회담 장소는 이슬라마바드의 5성급 세레나 호텔이다.

미국 대표단은 JD 밴스 부통령이 이끌며 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 중동 특사 등도 함께한다. 이란 매체는 미국 대표단 규모를 경호 인력 등을 포함해 약 300명으로 보도했다.

이란 측은 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장, 아바스 아라그치 외무장관 등이다. 이란 전체 대표단은 약 70명으로 전해졌다.

백악관 당국자는 로이터통신에 “미국과 이란, 파키스탄의 3자 회담이 진행 중”이라며 “미국 전문가팀이 이슬라마바드에 동행했으며 전문가들이 추가로 워싱턴DC에서 지원하고 있다”고 밝혔다.

알자지라 방송도 “소식통에 따르면 파키스탄 중재자가 동석한 가운데 양측이 직접 협상에 임하고 있다고 한다”며 “극적인 진전”이라고 평가했다.

이는 1979년 양국 외교 관계가 단절된 이후 47년만의 최고위급 회담인 동시에 지난 2015년 이란 핵협상 타결 후 처음으로 열리는 양국 공식 대면 협상이다.

이날 회담은 지난 7일 양국이 2주간 휴전에 전격 합의한지 나흘만에, 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 전쟁이 발발한지 42일만에 열리는 것이다. 앞서 미국은 15개항의 종전안을 제시했고, 이에 이란은 10개항 요구를 역제안했다.

IRNA는 “양국은 이슬라마바드에서 진행된 집중적인 협의와 진전, 이스라엘의 베이루트∼레바논 남부 공격 자제, 미국 측의 이란 자산 동결 해제 수용 등을 고려해 협상을 시작해서 이 문제들을 최종 해결하기로 결정했다”고 전했다.

이날 회담 시작 전 이란 대표단은 샤리프 총리에게 ▷호르무즈에 대한 통제권리 인정 ▷전쟁 피해 배상 ▷이란의 해외 동결자산 해제 ▷중동 전역에서 교전 중단 등 4가지 ‘레드라인’을 전달했다고 IRIB가 보도했다.

그러나 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 협상 관계자들을 인용해 “호르무즈 해협 통제권 협상이 교착 상태에 빠졌다”고 전했다. 이란이 해협을 미국과 함께 통제하자는 방안을 거부하고 단독으로 통행료를 부과하겠다는 입장을 고수했다는 것이다.

IRIB는 “미국이 이번 회담에서도 지나치게 강경한 태도를 보이고 있다”고 언급했다. 타스님도 “호르무즈 해협 사안에서 심각한 의견 불일치가 있다”며 합의 틀을 마련하기 위해 문구를 교환하려는 시도가 가로막혔다고 지적했다.

양국은 오후 잠시 휴식했다가 대화를 재개했다. 회담 시작 5시간여가 지난 10시30분께 IRIB는 “회담 3라운드가 오늘 밤 열릴 것”이라며 “회담의 성과는 3라운드에서 명확해질 것”이라고 논평했다.

미국 CNN 방송은 협상에 정통한 소식통을 인용해 “협상에 며칠이 걸릴 것”이라고 예상했다. 이란 메흐르 통신은 필요에 따라 오는 12일 회담이 이어질 수 있다면서도 “회담이 하루 이상 지속되지 않을 조짐이 있다”고 덧붙였다.

이런 가운데, 미군은 이날 호르무즈 해협에서의 기뢰 제거 작업에 전격 착수함으로써 이란을 압박했다.

미군 중부사령부는 이날 성명을 내고 “중부사령부 소속 병력이 호르무즈 해협의 기뢰 제거 여건 조성을 시작했다”면서 미 해군 유도미사일 구축함 2척이 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다.