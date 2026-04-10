양재1동주민센터 양재 민원분소 앞 위기가구 발견 엽서 넣는 희망우체통 ‘함께함’ 설치‧운영 주 1회 복지플래너가 우체통 확인 후 맞춤형 복지상담 및 서비스 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 조기에 발굴하고 지역사회 중심의 촘촘한 보호체계를 구축하기 위해 양재1동주민센터와 양재 민원분소 앞에 희망우체통 ‘함께함’을 설치, 본격 운영에 나섰다.

양재1동에서 올해 처음 시행하는 희망우체통 ‘함께함’은 동네 주민이라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 참여형 복지 제도다.

주민들의 눈으로 일상 속 이웃들을 살피고 도움이 필요한 위기가구를 발견해 신속한 지원으로 이어지도록 하는 역할을 한다.

주민들은 주변에 도움이 필요하다고 판단되는 이웃의 상황을 간단히 엽서에 작성해 ‘함께함’에 넣으면 된다.

접수된 내용은 주 1회 담당 복지플래너가 확인해 해당 가구의 생활 실태를 파악하게 되고, 필요시 맞춤형 복지 상담과 공공·민간 자원을 연계하는 등 적극적인 지원에 나설 예정이다.

이를 통해 기존 행정망 내에서는 발견하기 어려웠던 위기가구를 보다 선제적으로 발굴할 수 있을 것으로 기대된다.

특히, 이번 사업은 주민의 자발적인 참여를 기반으로 이웃 간 돌봄 문화를 확산하고, 지역사회 내 복지 안전망을 강화하는 데 의미가 있다. 양재1동주민센터는 앞으로도 이와 같이 지역 특성에 맞는 맞춤형 복지사업을 지속적으로 발굴·추진해 나간다는 계획이다.

전성수 서초구청장은 “주민의 작은 관심이 위기에 놓인 이웃에게는 큰 힘이 될 수 있다”며 “앞으로도 누구나 쉽게 참여할 수 있는 다양한 복지 정책을 통해 촘촘한 보호체계를 만들어 나가겠다”고 말했다.