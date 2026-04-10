- 극지硏 김지훈 박사, 한우물파기 기초연구 사업 선정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구자가 극지방에 서식하는 1mm 작은 생명체 ‘물곰’ 연구를 통해 생명 진화의 비밀을 벗긴다.

극지연구소는 김지훈 연수연구원(UST 박사 졸업생)이 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 주관하는 ‘한우물파기 기초연구’ 사업에 선정됐다고 10일 밝혔다.

‘한우물파기 기초연구’ 사업은 잠재력 있는 젊은 연구자가 장기간 한 분야에서 도전적인 기초연구를 수행해 세계적 성과를 낼 수 있도록 돕는 파격적인 제도다. 매년 과학기술 전 분야에서 30명 내외만 선발하며, 선정된 연구자에게는 최대 10년간 약 20억 원 규모의 연구비를 지원한다.

김지훈 박사는 UST(과학기술연합대학원대학교) 극지연구소 스쿨에서 박사학위를 취득한 인재로, 이번 성과는 극지연구소가 국가연구소 대학원으로서 극지 현장과 첨단 연구·교육을 연결해 기초과학 인력 양성에 기여하고 있음을 대외적으로 입증했다는 점에서 그 의미가 있다.

김 박사는 ‘물곰’으로 잘 알려진 완보동물을 연구하는 국내 유일의 전문가다. 그린란드 이끼에서 신종 완보동물을 발견하고, 학계에 보고된 적 없던 물곰의 새로운 감각기관을 찾아내는 등 독보적인 실적을 쌓아왔다. 특히 현생 생물의 해부학적 정보를 수억 년 전 화석과 비교 분석해 생물의 진화 과정을 추적하는 방식은 김 박사만의 차별화된 연구 강점이다.

김 박사는 중형동물군 연구기반 구축과 화석동물 비교를 통한 초기 진화 연구를 수행한다. 완보동물을 포함한 중형동물은 크기가 1mm 미만으로 매우 작아, 기존 방식으로는 자세한 내부 구조를 파악하는 데 한계가 있었다.

중형동물의 정밀 해부 기술을 확립하고 데이터를 체계적으로 구축한 다음, 5억 년 전 고생대 캄브리아기 화석 데이터와 대조할 예정이다. 이를 통해 베일에 싸여 있던 초기 동물의 기원과 진화의 연결고리를 명확하게 규명하는 것이 핵심 목표이다.

김지훈 박사는 “1mm도 안 되는 작은 생명체 안에 5억 년이라는 거대한 진화의 역사가 감춰져 있다”며 “안정적인 지원을 바탕으로 기존 고생물학의 한계를 뛰어넘어, 세계가 주목할 만한 초기 동물 진화의 비밀을 풀어내겠다“고 밝혔다.