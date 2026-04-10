올해 정기주주총회 시즌이 마무리됐다. 이번 정기주총은 단순한 연례행사를 넘어 최근 3차례에 걸친 상법 개정의 효과가 실제 시장에서 어떻게 구현되는지를 확인하는 첫 번째 시험대였다. 특히 이사의 주주충실의무 도입, 분리선출 감사위원 확대, 자기주식 소각 의무화 등 제도 변화가 한꺼번에 반영되면서 한국 기업지배구조의 작동 방식 자체가 구조적으로 전환되는 분기점으로 평가된다.

눈에 띄는 대목은 상법 개정에 대응하기 위한 정관 변경 안건의 급증이다. 주요 상장회사 대부분이 개정 상법을 반영한 정관 변경을 상정했다. 일부 기업들은 향후 시행될 집중투표제 의무화 및 감사위원 분리선출 확대에 대비하여 이사회 구조를 선제적으로 조정하는 움직임을 보였다. 이는 개정 상법 준수와 함께 향후 주주권 행사 환경 변화에 대비한 방어적 거버넌스 설계가 본격화되고 있음을 의미한다.

또 하나의 핵심 변화는 자기주식 관련 의사결정 구조의 전환이다. 지난달 자기주식 소각 의무화 규정이 시행되면서 200개가 넘는 상장회사가 ‘자기주식 보유·처분계획’ 승인을 주주총회 안건으로 상정했다. 과거에는 이사회 재량에 속하던 자기주식 활용이 주주 승인과 시장의 검증을 거치는 지배구조 이슈로 전환된 것이다. 특히 다수 기업이 임직원 보상(RSU, 스톡옵션 등)을 주요 목적으로 제시하면서 향후 자기주식이 보상 체계 및 자본정책과 결합하는 흐름이 더욱 강화될 것으로 보인다.

주주제안의 양적·질적 변화도 주목할 필요가 있다. 올해 주주제안이 상정된 기업 수와 안건 수는 지속적으로 증가했다. 특히 정관 변경과 임원 보수 관련 주주제안이 크게 늘어났다. 주주들은 배당 확대 요구를 넘어 독립이사 비율 확대, 감사위원 전원 분리선출, 보상체계 공개 등 지배구조의 구조적 개선을 직접 요구하기 시작했다. 일부 안건은 실제 가결로 이어지며 주주제안이 더 이상 상징적 수단이 아니라 실질적인 거버넌스 개입 수단으로 자리 잡고 있음을 보여준다.

기관투자자의 역할 변화 역시 이번 주총 시즌의 중요한 특징이다. 특히 국민연금은 의결권 행사 방향 사전공개 범위를 확대하고, 상법 개정 취지를 반영한 적극적인 의결권 행사를 통해 시장에 강한 신호를 보냈다. 이사의 수 상한 축소, 이사 임기 유연화, 전자주주총회 배제, 자기주식 처분 관련 정관 변경 등 일정 유형의 안건에 대해서는 일관되게 반대 입장을 취했다. 소극적 투자자를 넘어 사실상 시장 규율자로서의 역할을 자처했다.

이와 맞물려 행동주의 펀드의 주주관여 활동도 더욱 정교해졌다. 특정 기업의 자본 배치, 이사회 독립성, 보상체계 등에 대해 구체적인 개선안을 제시하고 주주제안과 공개서한, 협상을 병행하는 전략이 확산하고 있다. 특히 일부 사례에서는 기업이 주주 요구를 수용하거나 정책을 변경하면서 주주제안이 철회되는 등 소수주주와 경영진 간 협의 기반 거버넌스가 현실화되는 모습도 나타났다.

이를 종합해보면 이번 주총은 ‘형식적 의결 절차’에서 ‘실질적 거버넌스 경쟁의 장’으로의 전환을 명확히 보여주었다. 이사회는 주주총회 안건을 통과시키는 데 그치지 않고 해당 안건이 주주 전체의 이익에 부합하는지에 대한 설득 가능한 근거를 제시해야 하는 상황에 놓였다.

앞으로 기업은 주주총회를 단발성 이벤트로 접근할 것이 아니라, 사전 커뮤니케이션과 안건 설계, 이사회 의사결정 과정 전반을 포함하는 통합적 거버넌스 프로세스를 정립할 필요가 있다. 특히 상법 개정으로 확대된 이사의 책임과 주주권 행사 환경을 고려할 때 ‘설명 가능한 의사결정 구조’를 구축하는 것이 곧 기업가치 방어의 핵심 수단이 될 것이다.

진정한 변화는 이제 시작이다. 이번 주총에서 나타난 흐름은 일시적 현상이 아니라 한국 자본시장이 보다 투명하고 책임 있는 거버넌스 체제로 이동하고 있음을 보여주는 신호이기 때문이다.