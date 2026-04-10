삼성 전장 자회사 하만, 기술 소개 완성차 고객 대상, 전장 동맹 강화 삼성 헬스케어·디스플레이 기술도

“지금 졸려 보이는데 저를 따라 깊게 숨을 들이마셨다가 천천히 내쉬어 보세요”

차량 내 탑재된 카메라로 운전자의 졸음운전 가능성이 감지되자 즉각 스피커에서 호흡운동을 제안하는 목소리가 흘러 나왔다.

강렬한 록 음악을 틀자 비트에 맞춰 운전석과 조수석이 강하게 진동했다. 은은한 분위기였던 차량 내부 무드등은 록 장르에 맞춰 화려하게 바뀌었다.

삼성전자의 오디오·전장 자회사 하만은 지난 8~9일 서울 강남구 삼성동에 위치한 프로젝트 스페이스 라인에서 현대자동차·기아 등 국내 자동차 제조사를 대상으로 자사의 차별화된 신기술을 소개하는 행사를 가졌다.

지난해 영업이익 1조5000억원을 돌파하며 2017년 삼성전자에 인수된 이후 최대 실적을 올린 하만은 이례적으로 국내에서 단독 행사를 열며 전장사업의 전략적 파트너십 강화를 위한 행보에 나섰다.

완성차 고객사를 대상으로 꾸린 프라이빗한 전시관이지만 이날 특별히 취재진들에게 전시관 내부를 공개했다. 눈길을 끈 건 카메라로 운전자와 탑승자의 상태를 모니터링하는 ‘레디 케어(Ready Care)’ 기술이었다.

레디 케어는 운전자가 심박에 이상 징후를 보일 경우 알림이나 경고등을 표시해 위험한 상황을 막는 역할을 한다. 현재 유럽 완성차 업체와 혈압 모니터링 시스템도 개발 중이다.

삼성전자가 이미 갤럭시워치를 통해 사용자의 생체정보를 분석하는 건강관리 사업에서 경험을 쌓고 있는 만큼 하만은 삼성전자와의 시너지도 기대하고 있다.

하만 관계자는 “삼성전자 갤럭시워치의 건강관리 기술은 이미 시장에서 검증을 받았기 때문에 해당 기술을 빠르게 차량으로 확대하는 것이 저희의 역할이라고 본다”고 말했다.

하만의 ‘레디 어웨어(Ready Aware·사진)’는 주행 중 도로 위에서 위험한 상황이 발생할 경우 경고를 보내 사고를 막는 역할을 한다. 김현일 기자