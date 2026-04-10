스웨덴 왕복 항공권·파인 다이닝 식사권 등

[헤럴드경제=권제인 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 폴스타 4의 고급 전기차 판매 1위 달성을 기념해 4월 한 달간 특별 구매 혜택을 제공한다고 10일 밝혔다.

한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 폴스타 4는 지난 3월 한 달간 684대, 1분기 누적 952대가 판매되며 폴스타코리아의 월간 및 분기 최대 실적을 경신했다. 이로써 폴스타 4는 지난해에 이어 올해 1분기에도 고급 전기차 부문 최다 판매 모델에 등극했다.

폴스타는 글로벌 시장에서도 성과를 이어가고 있다. 폴스타는 지난 1분기 글로벌 리테일 판매 1만3126대를 기록하며 전년 동기 대비 7% 성장했으며, 같은 기간 글로벌 리테일 판매 거점도 230개로 전년 동기 말 대비 50% 확대됐다.

이에 폴스타코리아는 4월 한 달간 폴스타 4를 계약하는 고객을 대상으로 특별 구매 혜택을 마련했다. 브랜드 출범 5주년을 기념해 제공해오고 있는 ▷100만원 지원 혜택 ▷삼성카드 결제 시 5% 캐시백 ▷차량 유지 관리 부담을 획기적으로 낮춘 ‘폴스타 케어 프로그램’을 지원한다.

또한 추첨을 통해 선정된 고객들에게 ▷스웨덴 왕복 항공권(200만원 상당, 1명) ▷파인다이닝 4인 식사권(100만원 상당, 2명) ▷폴스타 공식 에디셔널즈 굿즈(50만 원 상당, 7명) 등을 증정할 계획이다.

한편, 폴스타 4는 싱글모터 기준 최대 511㎞의 1회 충전 주행거리와 듀얼모터 기준 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.8초 만에 도달하는 544마력의 성능을 갖춘 모델이다. 2999㎜ 휠베이스 기반의 넓은 실내 공간과 통합형 티맵 인포테인먼트 시스템, 첨단 주행 보조(ADAS) 및 안전 시스템도 탑재했다.