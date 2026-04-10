3개 도시 대학생 뮤지션들의 네트워크 구축으로 문화교류형 축제 지향 대학생 음악 창작의 무대 기회 확대…미래 문화예술 인재 육성

서울시가 후원하고 (주)한국문화예술체육진흥원(한문예체)이 주최하는 제1회 서울·베이징·도쿄 대학가요제가 열린다.

한문예체에 따르면, 3개 도시의 한·중·일 청년 뮤지션들의 합동 공연이 4월11일 오후 4시 여의도한강공원 물빛무대에서 펼쳐진다. 3개 도시 청년 뮤지션은 모두 7팀으로, 서울은 2팀, 베이징은 2팀, 도쿄는 2팀이 참여하고, 몽골 청년 뮤지션 1팀은 축하공연 특별무대에 선다.

합동공연 무대에는 관람을 위한 좌석들이 설치돼 시민들 누구나 즐길 수 있다. 합동 공연 참가팀과 곡명은 ▷밴드 모락(한국) - <이상주의> ▷黃生(한국) - <박타> ▷코이케 유타(일본) - <바보야> ▷8ighty7even(일본) – <온리유> ▷장시위에(중국) - <스물하나> ▷딩취엔훼이(중국) - <세월> ▷나르아니르 밴드(몽골) - <Nayan Naiman>이다.

한문예체는 이반 가요제를 통해 “3개 도시 대학생 뮤지션들이 직접 교류함으로써 국가 간 문화적 차이를 넘어 청년 세대의 공감과 연대 형성에 기여할 수 있을 것”이라며 “청년 뮤지션들의 네트워크 구축으로 지속 가능한 문화교류형 출제로 발돋움시키려 한다”고 가요제의 취지를 설명했다.