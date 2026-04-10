30일까지 접수…최대 5년간 연 3만달러 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 포스코청암재단이 박사급 인재 육성을 위해 ‘포스코해외유학장학’ 사업을 재개하고 장학생 모집을 시작했다고 10일 밝혔다.

포스코해외유학장학은 우수한 국내 인재들이 경제적 부담 없이 해외유수 대학에서 연구에 전념할 수 있도록 지원하는 장학프로그램이다. 재단은 글로벌 교육 환경 트랜드에 발맞춰 장학 사업의 포트폴리오를 재편해 왔으며, 최근 국가 간 지식 경쟁이 심화됨에 따라 본 사업을 재개하기로 결정했다.

재단은 1985년부터 2018년까지 ▷포스코해외유학장학(1985~1994년, 박사 71명) ▷베세머유학장학(2000~2008년, 학부 16명) ▷아시아유학장학(2006년~2018년, 석·박사 102명) 등의 다양한 사업을 통해 국내 인재들의 해외유학을 꾸준히 지원하고 배출해왔다.

이번 포스코해외유학장학 모집대상은 오는 9월 해외 명문대 박사과정 입학 예정인 대한민국 국적자다. 선발분야는 인문·사회과학 및 자연과학·공학 분야를 아우른다.

최종 선발된 장학생(연간 2명 내외)에게는 3만달러의 생활비를 최대 5년간 지원하며, 입학축하금으로 1500달러를 별도 지급해 안정적인 연구·학업 환경을 제공할 예정이다.

포스코해외유학장학 접수는 오는 30일까지 재단 홈페이지를 통해 진행되며, 서류심사와 면접을 거쳐 7월 최종 합격자를 발표할 예정이다.