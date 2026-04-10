농업인 퇴직연금 제도 도입 대비

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협금융지주가 향후 도입될 ‘기금형 퇴직연금’ 제도에 대응해 은행·증권·자산운용 등 그룹 차원의 통합 인프라를 구축했다고 10일 밝혔다. 기금형 제도가 요구하는 전문적인 자산운용 역량을 강화해 시장 변화에 선제적으로 대응한다는 구상이다.

기금형 퇴직연금은 기업이 별도의 기금을 설립해 외부 전문가에게 운용을 맡기는 방식으로, 기존 계약형보다 고도의 운용 전문성이 요구된다. 이에 농협금융은 각 계열사의 강점을 융합해 시장 공략에 나섰다.

핵심 축인 농협은행은 지난해 4분기 기준 원리금비보장상품 운용 수익률에서 확정급여형(DB) 19.33%, 확정기여형(DC) 21.55%, 개인형퇴직연금(IRP) 22.04%를 기록했다. 이는 5대 시중은행 중 가장 높은 수준이다. 아울러 자금수탁과 회계 인프라를 이미 갖추고 있어 제도 도입 시 안정적인 운영 지원이 가능하다는 평가다.

자산운용 부문에서는 NH투자증권이 대형 공공기금 운용 경험을 통해 쌓아온 ‘외부위탁운용관리(OCIO)’ 역량을 투입한다. NH투자증권은 2025년 고용노동부 퇴직연금 사업자 평가에서 증권업 1위 및 종합 우수사업자로 이름을 올린 바 있다. NH아문디자산운용 또한 순자산 1조원을 돌파한 ‘하나로TDF 시리즈’ 등 연금 특화 상품을 통해 수익률을 뒷받침할 계획이다.

단순 상품 판매를 넘어선 사후 관리 서비스도 강화한다. 시니어 특화 브랜드 ‘NH올원더풀’을 통해 퇴직연금 수령기 고객에게 세무 상담부터 노후 자산 설계까지 아우르는 ‘토탈 라이프케어’를 제공한다.

특히 농협금융은 국정과제인 ‘농업인 퇴직연금 제도’ 도입에도 대비하고 있다. 소득이 불규칙하고 자산의 농지 편중도가 높은 농업인의 특성을 고려해 자회사 역량을 결집한 맞춤형 연금 모델을 설계 중이다.

이찬우 NH농협금융 회장은 “기금형 퇴직연금 시대에는 단일 회사의 역량만으로는 기업과 가입자의 복합적인 니즈를 충족시킬 수 없다”며 “은행의 검증된 수익률과 시니어 밀착관리 역량, 증권의 압도적인 OCIO 전문성, 자산운용의 글로벌 네트워크를 활용한 상품 기획력을 하나로 결합한 농협금융의 통합 시너지로 퇴직연금 시장의 새로운 표준을 제시할 것”이라고 밝혔다.