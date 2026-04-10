브랜드 첫 컴포트 라인…냉감·링클프리 소재 적용

[헤럴드경제=김진 기자] LF의 뉴욕 컨템포러리 브랜드 ‘질스튜어트뉴욕(JILLSTUART NEWYORK)’이 첫 컴포트 라인 ‘360 시리즈(사진)’를 선보인다고 10일 밝혔다.

360 시리즈는 신축성·통기성·관리 편의성을 갖춘 기능성으로 봄·여름 출근룩을 겨냥했다. 일부 인기 제품은 출시 직후 품절돼 리오더가 진행 중이다.

26SS 시즌 첫 라인 ‘B-DYNAMIC(비-다이나믹)’은 이탈리아 프리미엄 원단에 링클프리 가공을 적용했다. ‘Functional Solid(펑셔널 솔리드)’는 일본산 냉감 원단과 생활 방수 기능을 더했다. ‘Functional Seersucker(펑셔널 시어서커)’는 통기성을 강화한 시어서커 소재에 물세탁이 가능하다.

팬츠를 중심으로 점퍼·재킷·셔츠 등으로 구성되며 셋업 연출도 가능하다. 26FW 시즌에는 스트레치 울 소재 셋업과 다운 점퍼까지 라인업을 확대해 사계절 기능성 라인으로 육성할 계획이다.