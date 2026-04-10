- 9개 기관 80명 선발…27일부터 원서 접수, 5월 23일 필기시험

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 10일 2026년 상반기 산하 공공기관 직원 통합채용 실시를 공고했다.

이번 채용에는 대전도시공사를 비롯한 9개 공공기관이 참여해 일반직 50명과 공무직 30명 등 총 80명을 선발한다.

채용 절차는 1차 필기시험을 대전시 주관으로 통합 시행하고, 이후 2차 서류전형 및 면접시험은 각 공공기관별로 진행한다.

응시원서는 오는 27일 오전 10시부터 5월 4일 오후 6시까지 대전시 공공기관 통합채용 누리집을 통해 접수하며, 1인 1기관 1분야에 한해 지원할 수 있다.

1차 필기시험은 5월 23일 실시될 예정이며, 이후 전형은 채용 기관별로 진행한다.

대전시는 지난 2021년 하반기부터 공공기관 채용을 통합 운영해 응시자 편의를 높이고 공정한 채용 문화를 정착시켜 왔으며, 상·하반기 연 2회 정례적으로 채용을 실시하고 있다. 지난해에는 14개 기관에서 186명을 선발한 바 있다.

채용 관련 문의는 1차 필기시험은 대전시 인사혁신담당관, 2차 서류전형 및 면접시험은 해당 공공기관, 기타 사항은 대전시 예산담당관으로 하면 된다.