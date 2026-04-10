발사믹·올리브오일부터 두피 케어까지 인기

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ온스타일이 상반기 최대 쇼핑 행사 ‘컴온스타일(4월 3~12일)’ 중간 집계 결과, 여름 선제 소비가 빠르게 확산되고 있다고 10일 밝혔다.

여름 가전이 두드러졌다. 에어컨 주문금액은 전년 동기 대비 약 250%, 음식물 처리기는 1600% 급증했다. 로봇청소기는 500% 늘었으며 ‘로보락 S10 MaxV Ultra’ 중심으로 판매가 집중됐다.

웰니스 식품 수요도 확대됐다. 발사믹·올리브오일·블루베리·단백질 쉐이크 등이 주문금액 상위권에 올랐다. 자외선 대응을 위한 두피 케어 수요도 늘었다. 패션에서는 린넨 함유 상품 주문금액이 전년 대비 약 27% 증가하며 ‘봄을 건너뛴 여름 소비’ 흐름이 나타났다.

CJ온스타일 관계자는 “시즌을 앞서 제안한 상품 큐레이션이 고객 수요와 맞물리며 구매로 이어지고 있다” 며 “오는 12일까지 진행되는 컴온스타일은 빨라진 여름을 합리적으로 준비할 수 있는 최적의 기회”라고 말했다.

한편 ‘컴온스타일’은 상·하반기 연 2회 진행되는 초대형 쇼핑 행사다. 이번 행사에서는 최대 50% 할인과 ‘컴온 초이스 텐텐텐’, ‘신규 고객 100원딜’, ‘30% 할인 쿠폰’ 등 다양한 프로모션을 전개하고 있다.