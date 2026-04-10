복지 사각지대 해소·위기가구 보호 목적

[헤럴드경제=손인규 기자] 성북구가 지난 8일 동 보건복지지원팀장 20명을 대상으로 ‘통합사례관리 슈퍼바이저 역량 강화 교육’을 진행했다고 밝혔다.

이번 교육은 복지 사각지대 해소와 위기가구 보호를 위한 통합사례관리 내실화 일환으로 마련됐다. 숭실대학교 사회복지학과 유서구 교수를 초빙해 공공부문 사례관리에 대한 이해를 높이고 관리자로서 역할 수행 역량을 강화하는 내용으로 진행됐다.

교육은 팀장이 알아야 할 통합사례관리 개념과 슈퍼비전 요령을 중심으로 사례관리 슈퍼바이저의 역할 이해에 초점을 맞췄다. 실제 사례를 통해 사례관리 수행 과정에서 팀원의 업무를 지원하고 보호·지지하는 방법을 다루며 팀장의 역할을 강조했다.

성북구는 현재 권역별 구 통합사례관리사 5명과 20개 동 통합사례관리 담당자가 업무를 수행하고 있다. 위기가구를 발굴해 필요한 자원을 통합적으로 연계·제공하고, 대상자가 스스로 문제 해결에 나설 수 있도록 지원하고 있다.

2026년 4월 기준 20개 동에서 총 131차례 회의를 통해 74건의 사례관리 대상을 발굴했다.

구 관계자는 “이번 교육을 통해 동 보건복지팀이 복지 안전망 역할을 더욱 충실히 수행하는 계기가 되길 바란다”며 “도움이 필요한 위기가구를 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.