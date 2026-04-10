단독·다가구·다세대주택, 근린생활시설 등 대상

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)가 주택가의 고질적인 주차난을 완화하고 쾌적한 주거환경을 위해 ‘2026년 내집주차장 조성 사업’을 추진한다고 밝혔다.

‘내집주차장 조성 사업’은 담장이나 대문 등을 허물어 대지 내에 주차공간을 마련하거나 자투리땅 등 유휴부지를 활용해 주차장을 조성하는 사업이다. 공영주차장 건설에 드는 비용과 시간을 줄이면서도 생활 주변 공간을 효율적으로 활용할 수 있다는 점에서 실효성이 크다.

담장 또는 대문 등을 허물어 주차장을 조성하는 ‘담장허물기 사업’은 단독·다가구·다세대주택과 근린생활시설 등을 대상으로 한다. 주차면 1면 기준 1000만원 상당의 공사를 지원하고 추가로 1면이 늘어날 때마다 200만원씩, 최대 3000만원까지 가능하다. 단 주차장이 조성된 후 5년간 유지해야 한다.

근린생활시설의 경우 인근 주민과 공동 이용이 가능하도록 공유하여야 하며, 주차장 공유에 따른 이용료 수입을 받을 수 있다.

주택가 내 방치된 자투리땅이나 나대지에 조성하는 ‘자투리땅 주차장’은 주차면 1면당 300만원 상당의 공사를 지원하며, 20면을 초과하면 이후 1면당 최대 150만원 상당의 공사가 지원된다. 자투리땅에 조성된 주차장은 최소 1년 이상 거주자우선주차장으로 운영해야 하며, 주차장 운영 수입 또는 재산세 면제 혜택을 받을 수 있다.

박강수 마포구청장은 “내집주차장 조성은 주택가의 만성적인 주차 문제를 덜고 일상에서 필요한 주차공간을 스스로 마련하는 문화를 확산하는 데 의미가 있다”고 말했다.