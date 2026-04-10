4월 16일부터 30일까지 지정 동물병원 24개소 반려견·반려묘 백신 접종 지원 생후 3개월령 이상 개와 고양이 대상, 연 1회 예방접종 참여로 건강한 반려문화 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구가 반려동물의 건강 보호와 광견병 예방을 위해 오는 4월 16일부터 ‘2026년 봄철 광견병 예방접종’을 진행한다.

광견병은 감염된 동물에 물리거나 긁히는 과정에서 전파되는 인수공통감염병으로 치명률이 매우 높아 예방접종을 통한 사전 관리가 무엇보다 중요하다. 특히 야외 활동이 증가하는 봄철에는 반려동물의 감염 위험이 높아질 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

이에 성동구는 매년 봄철과 가을철 두 차례에 걸쳐 광견병 예방접종을 지원하고 있다. 이번 봄철 예방접종은 4월 16일부터 30일까지 진행되며, 접종을 희망하는 보호자는 성동구 지정 동물병원 24개소 중 가까운 지정 동물병원을 방문하면 된다.

접종 대상은 지역 내에서 기르는 생후 3개월령 이상인 개와 고양이며, 반려견의 경우 동물 등록이 완료된 경우에만 접종이 가능하다.

구는 접종 지원기간 동안 광견병 백신을 무료로 지원하며, 보호자는 시술료 1만 원만 부담하면 된다. 접종 가능한 동물병원 현황 등 자세한 사항은 구청 누리집(홈페이지)에서 확인할 수 있다.

구 관계자는 “반려동물과 함께하는 일상에서 가장 중요한 것은 건강과 안전”이라며 “반려동물과 보호자 모두의 안전을 지킬 수 있도록 광견병 예방접종에 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.