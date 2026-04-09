“현도면 시목리서 목격”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 대전 오월드에서 늑대 ‘늑구’가 탈출해 이틀째 수색이 이어지고 있는 가운데, 청주에서 늑대를 목격했다는 신고가 접수돼 당국이 경위를 확인하고 있다.

9일 경찰 등에 따르면 이날 오후 6시 50분께 “오늘 오전 10시쯤 현도면 시목리에서 늑대가 돌아다니다가 산으로 올라가는 것을 봤다”는 신고가 접수됐다. 신고자는 경찰에 “뒤늦게 뉴스를 본 뒤 신고하게 됐다”고 말한 것으로 알려졌다.

해당 지점은 대전 오월드에서 직선거리로 약 23㎞ 떨어진 곳이다. 수색 당국은 거리상 해당 장소까지 늑대가 도달하기에는 어렵다고 보고, 오인 신고일 가능성을 염두에 두고 진위를 파악 중인 것으로 알려졌다.

앞서 늑대는 지난 8일 오전 9시 30분께 오월드 사파리 사육장 바닥을 파고 울타리 아래로 빠져나가 탈출했다. 당국은 귀소본능에 따라 늑구가 오월드 주변에 있다고 보고, 늑구와 평생 함께 지낸 늑대들의 녹음 소리를 방송하는 등 오월드 주변에 수색 역량을 집중해 왔다.