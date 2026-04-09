무인공장 테스트베드 ‘카이로스’ 실증 사례 벤치마킹 입주기업 대표들과 현장 견학·간담회 열고 적용 방안 모색 3D 셔틀·AMR·OHT 통합 제어 시스템에 산업계 관심 집중

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국산업단지공단은 9일 대전 KAIST 본원 피지컬 AI 실증랩에서 ‘산업단지 AX 신기술 벤치마킹을 위한 현장견학 및 기업 간담회’를 개최했다고 이날 밝혔다.

이번 행사는 AI가 공장 전체를 통합 운영하는 100% 자동화 무인공장 테스트베드인 ‘카이로스(KAIROS·KAIST AI Robot Orchestration Systems)’ 실증 사례를 살펴보고, 이를 산업단지 현장에 접목할 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 현장에는 이상훈 한국산업단지공단 이사장과 한국산업단지경영자연합회, 글로벌선도기업협회 입주기업 대표 및 임직원 등 20여명이 참석했다.

참석자들은 KAIST 장영재 교수로부터 피지컬 AI 실증랩에 대한 설명을 듣고, 3D 셔틀과 AMR(자율주행로봇), OHT(천장운송시스템) 등 다양한 기종의 로봇과 설비가 AI 에이전트 기반의 단일 운영체계로 제어되는 무인공장 운영 전주기를 참관했다.

특히 디지털 트윈과 AI를 활용한 자동 물류 시스템, 시뮬레이션 기반 의사결정 체계 등 고도화된 AX 신기술에 참석자들의 관심이 집중됐다.

한국산업단지공단은 이번에 확인한 ‘카이로스’ 플랫폼의 첨단 기술 적용 사례를 향후 산업단지 현장에 적극 활용할 계획이다. 공장 내 다양한 장비를 단일 체계로 제어하는 방식 등을 확산해 입주기업의 제조 지능화 전환을 뒷받침하겠다는 구상이다.

이상훈 한국산업단지공단 이사장은 “이번 견학을 통해 국내 AI 공장 운영 전주기 설루션의 글로벌 경쟁력과 시장 진출 가능성을 확인했다”며 “우리 고유의 피지컬 AI 기술이 산업단지 현장에 효과적으로 접목되고 실질적인 사업으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다.