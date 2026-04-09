아스콘 생산업체 방문…“비상대응체계 구축 만전”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 9일 “중동 상황으로 인한 중동 원유 수급 문제로 아스콘을 포함한 건설자재 전반에 (영향이) 미치고 있다”고 우려를 표했다.

김 총리는 이날 세종시의 아스콘(아스팔트와 골재를 섞은 도로 포장재) 생산업체를 방문해 “관계부처가 건설 자재 생산관리 현황을 면밀히 파악하고, 필요한 조치를 선제적으로 취해달라”며 이같이 당부했다.

구체적으로 국토교통부에는 건설자재 수급 상황 상시 관리 및 비상 대응 체계 구축에 만전을 기하라고 지시했다.

산업통상부에는 아스팔트 생산자인 국내 정유사와 소통을 강화해 아스콘이 원활히 공급될 수 있도록 노력해 달라고 강조했다.

김 총리는 조달청에도 아스콘 수급 불안에 따른 공사비 상승과 공기 지연 등으로 업계가 과도한 부담을 겪지 않도록 공사비 상승분 반영, 납품 기한 연장, 공사 기간 조정 등 조치를 취할 것을 주문했다.

이번 점검은 유가 및 원자재 가격 상승으로 어려움을 겪는 건설 현장 상황을 점검하고 자재 수급 문제 해결에 필요한 조치를 논의하고자 마련됐다.

앞서 김 총리는 전날에도 건설·금융업권 합동간담회를 열어 건설업계에 대한 지원을 약속한 바 있다.