[헤럴드경제=장윤우 기자] 극단주의 테러 조직 이슬람국가(IS)를 추종한 10대 2명이 뉴욕시장 관저 앞에서 사제 폭탄을 투척해 최대 60명을 살해하려 했다는 구체적인 범행 계획이 공소장을 통해 확인됐다.

8일(현지 시각) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 연방검찰이 공개한 기소장에는 테러 혐의로 기소된 이브라힘 카유미(19)와 에미르 발라트(18)의 구체적인 계획이 담겼다. 이들은 IS를 추종한 것으로 알려졌다.

발라트는 수사기관에 “약 8명에서 16명이 사망할 것”으로 계산했다고 진술했다. 시위 현장이 붐빌 경우 최대 60명까지 사망할 것으로 예상했다고도 밝혔다.

범행 동기는 차량 블랙박스에 녹음된 “테러를 시작하고 싶다”, “사람들을 겁에 질리게 하고 싶다”는 등의 대화를 통해 선명하게 드러났다.

이들은 과산화수소와 황산, 유리병으로 사제 폭탄을 만드는 방법을 노트에 기록했다. 이후 국제 테러에서 자주 쓰인 고성능 폭약 TATP(트라이아세톤 트라이페록사이드)를 채워 폭탄을 완성했다. 사건 당일 펜실베이니아에서 맨해튼까지 차로 이동하는 동안 점화 방법, 투척 방식, 도주 경로도 구체적으로 논의했다.

공격은 지난달 7일 뉴욕시장 관저 그레이시 맨션 인근에서 벌어졌다. 무슬림인 조란 맘다니 뉴욕시장을 반대하는 반이슬람 시위와 맞불 시위가 대치하던 자리였다.

반이슬람 시위는 미국 극우 성향 인플루언서 제이크 랭이 주최했다. 랭은 2021년 1월 6일 미 의사당 폭동 때 야구 방망이로 경찰을 폭행한 전력이 있으며 도널드 트럼프 대통령이 지난해 사면했다.

발라트는 폭탄을 점화해 반이슬람 시위대를 향해 던졌다. 카유미로부터 또 다른 폭탄을 건네받아 경찰관들이 있는 쪽으로도 투척했다. 기폭장치가 작동하지 않아 인명 피해는 없었다. 두 사람은 현장에서 곧바로 체포됐다.

경찰서로 압송된 뒤에도 극단주의 성향을 감추지 않았다. 발라트는 종이를 요구해 영어와 아랍어를 섞어 “불신자들아, 분노 속에 죽어라”라고 썼다. IS가 선전물과 테러에서 반복해 온 구호다.

검찰은 두 사람을 대량파괴 무기 사용 공모, 테러단체 지원 등 8개 혐의로 기소했다.