[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 선우용여가 1970년대 800만 원에 매입했던 서울 강남구 청담동 집터를 50년 만에 찾았다. 현재 시세는 약 100억 원에 달한다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘50년 만에 가격 1000배 뛴 선우용여 청담 빌딩 최초공개(+뼈건강 나이)’라는 제목의 영상이 공개됐다.

선우용여는 “옛날에 반포 아파트에 살다가 땅이 있는 곳에 살고 싶어서 청담동 주택을 샀다”라며 “99평 반듯한 땅에 집은 27평, 마당도 딸린 집이었다”라고 당시를 떠올렸다.

1970년대 당시 800만 원이었던 해당 부지의 현재 가치는 약 100억 원으로 알려졌다. 50년 만에 1250배가량 오른 셈이다.

옛 집터로 추정되는 자리에는 한의원 건물이 들어서 있었다. 그는 “내가 안 팔았으면 떼부자”라는 말로 웃음을 자아내면서도 “남편한테 얘기하면서 ‘여기 집은 팔지 마세요’ 이럴걸”이라며 씁쓸한 회한을 드러냈다.

이어 “사실 남편이 청담동 이사하자니까 안 온다고 하지 않았나, 배우도 산다는데 왜 못 사냐, 그럼 이혼하겠다고 했더니 찍소리도 못하고 따라왔다”라고 청담동 이사를 반대하는 남편을 설득하는 과정도 소개했다.

선우용여는 해당 집에서 6~7년을 거주하다 미국으로 이주하면서 땅을 처분했다. 앞서 공개된 다른 영상에서는 “남편의 빚을 정리하는 과정에서 집을 처분할 수밖에 없었다”라고 밝히기도 했다.

그는 “괜찮다, 나 부자다. 마음 부자니까 하나도 부러운 게 없다”라며 담담하게 마무리했다.