국립중앙박물관, 카카오프렌즈와 협업 행사

[헤럴드경제=박세정 기자] 카카오는 5월 가정의 달을 맞아 국립중앙박물관과 ‘카카오프렌즈와 국중박 보물찾기’ 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 국립중앙박물관에 카카오프렌즈 지적재산권(IP)를 결합해 새로운 박물관 경험을 제공하기 위한 취지로 마련됐다.

우선 이날부터 오는 15일까지 ‘춘식이의 국중박 분장놀이’ 이모티콘 증정 이벤트를 진행한다. 국립중앙박물관이 소장한 유물 8선 중 자신의 취향에 맞는 보물을 선택하는 이벤트다. 참여자에게는 보물 24종으로 분장한 춘식이의 모습이 담긴 무료 이모티콘을 증정한다.

오는 16일부터는 해당 이모티콘을 유료로 판매한다. 판매 수익금의 일부를 국립중앙박물관회에 기부할 계획이다.

본격적인 행사는 5월 2일부터 31일까지 국립중앙박물관 일대에서 진행된다.

박물관 열린마당에는 춘식이와 라이언이 국립중앙박물관 대표 소장품인 반가사유상으로 변신한 ‘반가라춘상’ 대형 벌룬이 마련된다. 거울못(연못)에는 춘식이가 백자 달항아리로 변신한 ‘백자 춘항아리’ 벌룬이 설치될 예정이다.

박물관 내부에는 춘식이 캐릭터를 활용한 안내 판넬을 비치한다. ‘QR 스탬프 투어’도 운영한다. 관람객이 박물관 내 5개의 QR코드를 스캔해 보물 디지털 카드를 모두 수집하면 ‘마스터 카드’가 자동 발급된다.

내달 2~5일 황금 연휴를 겨냥해 가족 단위 방문객을 위한 체험 부스를 집중적으로 운영한다. 또한, 5월 한 달 동안 국립박물관문화재단의 뮷즈(MU:DS)와 카카오프렌즈의 협업 상품 17종을 선보인다. 온·오프라인 카카오프렌즈샵에서도 지속 판매할 예정이다.

카카오 관계자는 “박물관 곳곳에서 펼쳐지는 온·오프라인 체험과 카카오프렌즈와의 만남으로 전통과 현대가 어우러진 특별한 전시를 경험하시길 바란다”고 밝혔다.