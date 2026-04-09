4월 10일부터 6월 30일까지 전국 아우디 공식 전시장서 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 아우디 코리아는 전시장 방문 고객과의 접점을 확대하고 브랜드 경험을 강화하기 위해 오는 10일부터 6월 30일까지 전국 아우디 공식 전시장에서 고객 참여형 브랜드 캠페인 ‘아우디 벤처’를 실시한다고 9일 밝혔다.

‘아우디 벤처’는 ‘어드벤처’를 재해석한 캠페인으로, 고객이 전시장을 탐험하듯 체험하며 아우디의 기술과 디자인을 자연스럽게 경험하도록 기획됐다. 전시장을 브랜드 가치와 방향성을 직관적으로 전달하는 공간으로 확장하고, 고객 참여를 통해 보다 깊이 있는 브랜드 경험을 제공하는 것이 특징이다.

‘아우디 벤처’ 캠페인은 전국 아우디 공식 전시장과 아우디 코리아 공식 채널을 통해 참여할 수 있다.

이번 캠페인은 전시장을 하나의 ‘탐험 공간’으로 구성한 체험형 프로그램으로 운영된다. 아우디 공식 전시장은 4개의 브랜드 테마 존으로 구성되며, 각 존에는 테마를 반영한 차량이 배치된다. 방문 고객은 차량 내부에 숨겨진 키카드를 탐색하는 방식으로 자연스럽게 차량을 경험하며 캠페인에 참여할 수 있다.

각 이벤트 차량에는 8장의 키카드가 숨겨져 있으며, 총 4개 존에서 최대 32장의 키카드를 수집할 수 있다. 수집한 키카드는 4장당 1회 경품 응모 기회로 전환되며, 전시장 내 영업사원의 안내를 통해 응모가 진행된다.

경품은 매월 1회 추첨을 통해 제공된다. 1등에게는 아우디의 모터스포츠 헤리티지를 반영한 아우디 F1 팀 레인 자켓, 2등에게는 레고 Audi Revolut F1 Team R26 레이스카, 3등에게는 스타벅스 음료권이 증정된다.

아우디 코리아 관계자는 “이번 캠페인을 통해 고객이 전시장에서 차량을 직접 탐색하고 체험하는 과정에서 브랜드의 핵심 가치인 디자인과 기술을 보다 직관적으로 이해하고, 참여형 프로그램을 통해 브랜드와의 정서적 연결을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.