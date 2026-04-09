글로벌 뷰티테일 기업 ‘레페리’ 주관 행사 행사용 자재·화장품 한국-일본 간 안전 운송

[헤럴드경제=서재근 기자] 한진이 지난 2일부터 13일까지 일본 도쿄의 럭셔리 쇼핑과 뷰티 트렌드 중심지인 오모테산도 일대에서 열리는 ‘K-뷰티 셀렉트 스토어’의 행사 자재 및 물품 운송을 수행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 K-뷰티와 K-컬쳐를 선도하는 뷰티테일(Beauty+Retail) 기업 ‘레페리’가 주관하는 첫 글로벌 프로젝트이자 역대 최대 규모의 셀렉트 스토어다.

오프라인 체험과 온라인 커머스가 결합된 복합 행사로, 한진은 행사 운영에 필수적인 각종 집기류와 비품은 물론, 온도와 충격에 민감해 안전한 이동이 필수인 화장품 품목을 한국에서 일본 도쿄 현지까지 안전하게 운송했다.

한진은 성공적인 행사 지원을 위해 지난 2월부터 레페리 측과 긴밀한 사전 협의를 진행해왔다. 특히 대규모 행사 물자인 만큼 신속한 통관과 적기 배송이 관건인 점을 고려해 맞춤형 물류 프로세스를 구축했다.

한진은 행사 시작 전 운송뿐만 아니라, 행사가 종료된 후 상품과 자재를 다시 한국으로 회수하는 리턴 물류까지 전 과정을 책임지며 특화 물류 전문성을 십분 발휘할 계획이다.

한진 관계자는 “글로벌 시장으로 뻗어 나가는 K-뷰티와 K-컬처의 역동적인 현장에 한진의 물류 전문성을 더할 수 있어 의미 있다”며 “앞으로도 스포츠, 전시회, 글로벌 팝업 스토어 등 정교한 솔루션이 필요한 특화 물류 시장을 적극 공략해 고객사의 글로벌 비즈니스 확장을 돕는 파트너로서의 입지를 다질 것”이라고 말했다.

한편, 한진은 최근 ‘2026 서울 마라톤’의 공식 물류 파트너로서 스포츠 물류 역량을 증명했으며, 2024년에는 국제 스포츠 대회 현장에서 정밀한 관리가 필요한 방송장비 운송을 성공적으로 수행했다.