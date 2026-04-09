고객 취향 따라 색상·질감 구현 ‘넥스트 머티리얼’ 디지털 프린팅 1위 기업 독일 ‘샤트데코’ 협업

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산이 고객 취향에 맞는 소재의 질감과 색상을 구현하는 디지털 비전 기술 ‘넥스트 머티리얼(Next Material)’을 9일 공개했다. 해당 기술은 최근 분양을 마친 서울 강서구 방화동의 래미안엘라비네에 첫 적용될 예정이다.

디지털 비전 기술은 첨단 디지털 프린팅을 기반으로 원목, 대리석 등 천연 소재의 시각적∙촉각적 특성을 실제와 동일한 수준으로 구현해준다.

삼성물산은 표면재 기술 글로벌 선도 기업인 독일 ‘샤트데코’와 협업해 기존 디지털 프린팅 제품의 촉감과 내구성을 향상시킨 특수 동조 디자인 기술을 개발하고 특허 출원까지 완료했다. 샤트데코는 1985년 독일에서 설립된 이후, 현재는 유럽∙미주∙아시아 등 10여 개 거점에서 인쇄∙함침∙마감까지 수행하는 글로벌 1위 표면재 기업이다.

양사가 협업을 통해 개발한 ‘넥스트 머티리얼’은 기존 적용해오고 있는 실용성 중심의 강마루와 고급스러운 원목마루의 장점을 한 데 모았다.

해상도 300dpi(인치당 도트 수) 수준의 롤 인쇄 제작 방식인 강마루는 최대 4가지 색상과 1.3m 길이마다 반복되는 패턴 등 디자인에 제약이 있었던 반면, 디지털 비전 기술을 활용한 넥스트 머티리얼은 해상도를 1200dpi 수준으로 약 4배 이상 끌어 올렸다. 디자인의 색상∙규격∙패턴에 제한이 없다.

또한 천연나무를 그대로 분석해 원목과 동일한 색상과 패턴을 구현하는 등 원목이 지닌 고유의 감성과 고급스러운 공간 분위기를 연출한다. 여기에 천연자재 사용과 수입 의존도를 낮춰 합리적인 가격으로 높은 품질의 마루를 구현할 수 있게 됐다.

나아가 내구성과 내오염성이 뛰어나 장기간 사용에도 변색을 최소화하는 등 실사용 성능까지 동시에 확보했으며 래미안의 미래 주택 ‘넥스트 홈’이 지향하는 커스터마이징과 장수명 주택 콘셉트에 부합한다.

이 기술은 래미안엘라비네(방화6구역 재건축)에 마루와 벽체 마감재로 최초 적용된다.

변동규 삼성물산 주택기술혁신팀장은 “넥스트 머티리얼 마감재는 단순한 신소재를 넘어 고객이 원하는 가치를 제공하는 플랫폼 기술”이라며 “앞으로도 아파트 마감재 기술의 새로운 기준을 만들어 나갈 예정”이라고 밝혔다.

한편 삼성물산은 넥스트 홈의 핵심 요소인 넥스트 플로어∙바스∙퍼니쳐∙월 등에도 넥스트 머티리얼을 적용해 주거 상품 경쟁력을 강화하는 등 고객 맞춤형 미래 주거공간 조성에 속도를 낼 방침이다.