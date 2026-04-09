‘TBX 멤버십’ 회원 대상 타이어 펑크 수리·타이어 교체 등 고객 편의성 지속 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 트럭∙버스 전문 매장 ‘TBX(Truck Bus Express)’ 멤버십 매장과 연계해 위급 상황 시 신속한 현장 대응을 지원하는 ‘TBX 긴급출동서비스’를 시행한다고 9일 밝혔다.

‘TBX 긴급출동서비스’는 평소 주행 거리가 길고 야간∙휴일 운행이 잦은 트럭∙버스 운전자의 주행 환경을 고려해 기획됐다.

한국타이어는 TBX 멤버십 회원을 대상으로 운전 중 타이어 수리가 필요한 경우, TBX 전문 매장을 연계한 서비스를 제공함으로써 고객 편의성을 높이는 것은 물론 안전한 운행 환경을 조성하는 데 이바지할 것으로 기대하고 있다.

해당 서비스는 고객이 ‘TBX 멤버십 앱’의 긴급출동 메뉴를 통해 자신의 차량, 사고 지역을 선택하면 인근 TBX 전문 매장으로 연결해 주는 방식이다.

허브 매장과 2차 출동을 담당하는 30여 개 매장이 연계되어 있으며, 주간과 야간, 휴일에도 365일 24시간 타이어 펑크 수리, 타이어 및 휠 교체, 스페어 타이어 장착 등의 서비스를 제공한다.