16일 기념행사 개최, 자립 모범 장애인 및 복지 헌신 유공자 등 17명 표창 복지관 등 관련 시설서 다채로운 부대행사 이어져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 제46회 장애인의 날을 맞아 오는 16일 장애인, 관계자, 지역주민이 함께 어우러지는 기념행사를 개최한다.

매년 4월 20일로 지정된 ‘장애인의 날’은 장애인에 대한 국민의 이해를 높이고, 장애인의 재활 의욕을 고취하기 위해 제정된 법정 기념일이다. 구는 이번 행사를 통해 장애인 인식 개선은 물론 장애인과 지역주민이 서로 소통하며 화합하는 장을 마련할 계획이다.

구로구장애인단체연합회(연합회장 김준식)가 주최하고 서울시지체장애인협회 구로구지회(회장 이종웅)가 주관하는 이번 행사는 오는 16일 오전 11시부터 오후 2시까지 명품웨딩 프로포즈웨딩홀 1층(구로구 구로중앙로 134, 리치몰)에서 열린다.

행사에는 장인홍 구로구청장을 비롯해 장애인, 장애인시설 종사자 등 약 700명이 참석할 예정이다.

행사는 식전 공연을 시작으로 △개회선언 △내빈 및 단체(시설)장 소개 △표창장 수여 △기념사 및 축사 △기념 공연 순으로 진행된다.

아울러 역경을 극복하고 자립에 성공해 모범이 된 장애인과 장애인 복지 발전에 헌신한 유공자, 우수 장애인 일자리 지원사업 참여자 등 총 17명에게 표창을 수여할 예정이다.

기념식 외에도 지역 곳곳에서 장애인과 비장애인이 함께 참여할 수 있는 다채로운 행사가 이어진다. 행사는 △14일 늘푸름보호작업장, 에덴복지재단 △15일 성프란치스꼬장애인종합복지관, 에덴장애인종합복지관 △18일 구로장애인자립생활센터 △20일 두리하나다울, 구로뇌병변장애인비전센터, 양지골장애인주간이용시설, 하늘아래장애인주간이용시설 △22일 브니엘의 집 △23일 구로구발달장애인평생교육센터 △24일 라온채 등에서 진행되며, 체험활동과 인식개선 홍보(캠페인) 등 시설별로 다양한 프로그램을 마련한다.